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台灣三級警戒延至712 賴清德：社區感染風險仍在 無法鬆懈

記者丘采薇／台北報導
副總統賴清德（中）。本報資料照片
副總統賴清德（中）。本報資料照片

台灣中央流行疫情指揮中心今天拍板，全國疫情三級警戒延至7月12日，副總統賴清德今天在臉書表示，懇請國人共體時艱，在全民努力配合下，疫情逐漸得到控制，但社區感染風險仍在，無法鬆懈，指揮中心決定將三級警戒再延長兩周，確保國人健康，同時加強管制措施，拜託大家配合。

加強管制措施包括，確診個案精準疫調，儘速匡列接觸者且加強追蹤管理。居家檢疫及居家隔離者，於期滿前1日進行公費PCR檢測。加速高風險族群疫苗接種作業，減少其感染、或感染後產生嚴重併發症及死亡的機率。啟動社區廣篩，鼓勵各地方政府設置社區篩檢站，同時推廣企業快篩與居家快篩，擴大篩檢量能並強化主動監測機制，儘速發掘社區內可能潛藏病例。

此外，管制措施也包括強化重症醫療照護，透過重症個案處置諮詢平台，由多位專家諮詢委員線上提供處置意見，降低個案死亡率、緩解重症醫療量能。啟動「民生供需產業健康監測專案」，針對果菜、家畜（肉品）、家禽、水產、綜合及其他類市場、超市、賣場及夜市等從業人員，進行健康監測，以及時進行各項防治措施。

賴清德說，這些日子，感謝大家忍受不便，和政府攜手團結抗疫，「我們需要再堅持一段時間，只要能挺過這個關鍵時刻，疫情一定可以盡快平息。辛苦了，謝謝大家。」

疫情 賴清德 篩檢

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