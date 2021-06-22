立陶宛宣布 捐2萬劑AZ疫苗給台灣
路透報導，立陶宛政府22日表示，立陶宛將捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，預定9月底前會運送到台灣。
立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）在政府會議上表示，「我們希望可以做更多，但我們就是盡力而為。」
立陶宛5月時即表示，今年將在台灣開設貿易代表處。
該國政府5月決定捐贈10萬劑疫苗給烏克蘭，1.5萬劑給喬治亞，1.1萬劑給摩爾多瓦。
路透社報導，這批疫苗是應台灣要求提供，將於9月底前運送。
立陶宛經濟創新部長阿莫奈特（Ausrine Armonaite）也在推特上發文指出，立陶宛要正式捐給台灣2萬劑AZ疫苗，強調台灣曾在立陶宛最需要的時候捐贈10萬個口罩，「對於幫助真正的好朋友，我們不需要猶豫。」
#Lithuania will share 20K AstraZeneca #vaccine doses with #Taiwan as humanitarian aid. In early 2020, Taiwan provided us with 100K medical masks that we lacked at that time. There's no hesitation to help a true friend in need! @LithuanianGovt— Ausrine Armonaite (@ArmonaiteA) June 22, 2021
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