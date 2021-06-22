我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美55.9%成人 完全接種疫苗

立陶宛宣布 捐2萬劑AZ疫苗給台灣

立陶宛宣布 捐2萬劑AZ疫苗給台灣

編譯中心／綜合報導
立陶宛總理席莫尼特。(美聯社)
立陶宛總理席莫尼特。(美聯社)

路透報導，立陶宛政府22日表示，立陶宛將捐贈2萬劑AZ疫苗台灣，預定9月底前會運送到台灣。

立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）在政府會議上表示，「我們希望可以做更多，但我們就是盡力而為。」

立陶宛5月時即表示，今年將在台灣開設貿易代表處。

該國政府5月決定捐贈10萬劑疫苗給烏克蘭，1.5萬劑給喬治亞，1.1萬劑給摩爾多瓦。

路透社報導，這批疫苗是應台灣要求提供，將於9月底前運送。

立陶宛經濟創新部長阿莫奈特（Ausrine Armonaite）也在推特上發文指出，立陶宛要正式捐給台灣2萬劑AZ疫苗，強調台灣曾在立陶宛最需要的時候捐贈10萬個口罩，「對於幫助真正的好朋友，我們不需要猶豫。」

立陶宛 台灣 疫苗

上一則

台增78例本土確診、死亡6例 陳時中：雙北高風險

延伸閱讀

高嘉瑜討疫苗 北市衛生局長怒批得寸進尺

高嘉瑜討疫苗 北市衛生局長怒批得寸進尺
黑白集／選邊站無實益 不押寶才重要

黑白集／選邊站無實益 不押寶才重要
美贈台250萬劑疫苗 陸批政治操作

美贈台250萬劑疫苗 陸批政治操作
多國疫苗混打 台指揮中心拍板打同一種

多國疫苗混打 台指揮中心拍板打同一種

熱門新聞

圖為向華強（右一）、陳嵐（右二）今年1月為媳婦在台北辦歸寧宴與孫女百日宴。（取自陳嵐微信）

向華強妻：「台灣省」現被全世界恥笑 只想快點逃離

2021-06-15 11:27
AZ疫苗為長者施打第二日，新北市新店馬公運動中心體育館一早就有許多人施打，依報到、問診、注射及留觀等程序完成作業。記者潘俊宏／攝影

台灣長者接種AZ疫苗 2天11死

2021-06-16 14:16
專家擔心，台灣再不行動，恐不只明年買不到，未來幾年內都將成為疫苗孤兒。(示意圖／報系資料照片)

明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？

2021-06-14 18:44
美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗，專機於美東時間19日清晨從田納西州曼非斯市起飛，預計今晚抵達台灣。圖／取自蕭美琴臉書

美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友

2021-06-19 14:25
美國國務院亞太副助卿費德瑋資料照。（記者張文馨／攝影）

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

2021-06-17 16:31
75歲以上長者接種疫苗持續作業，昨天高雄市下雨，加上有民眾接種後出現不良反應，許多接種站出現醫護工作人員比長者多的畫面，圖為高雄鼓山中學接種站。記者劉學聖／攝影

台灣長者27猝死 接種AZ疫苗打氣驟降

2021-06-17 16:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破
美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起

美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起
白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付

白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付
李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光

李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光
富爸爸窮爸爸作者警告：史上最大崩盤將臨 快買進黃金

富爸爸窮爸爸作者警告：史上最大崩盤將臨 快買進黃金