立陶宛宣布 捐2萬劑AZ疫苗給台灣

立陶宛總理席莫尼特。(美聯社)

路透報導，立陶宛 政府22日表示，立陶宛將捐贈2萬劑AZ疫苗 給台灣 ，預定9月底前會運送到台灣。

立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）在政府會議上表示，「我們希望可以做更多，但我們就是盡力而為。」

立陶宛5月時即表示，今年將在台灣開設貿易代表處。

該國政府5月決定捐贈10萬劑疫苗給烏克蘭，1.5萬劑給喬治亞，1.1萬劑給摩爾多瓦。

路透社報導，這批疫苗是應台灣要求提供，將於9月底前運送。

立陶宛經濟創新部長阿莫奈特（Ausrine Armonaite）也在推特上發文指出，立陶宛要正式捐給台灣2萬劑AZ疫苗，強調台灣曾在立陶宛最需要的時候捐贈10萬個口罩，「對於幫助真正的好朋友，我們不需要猶豫。」