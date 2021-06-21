長者篩陽只給退燒藥…北市長照機構47確診3死

長照中心住民及照服員頻傳確診，匡列高風險對象篩檢可迅速找出染疫者。圖為亞東醫院機動快篩隊。（記者許正宏／攝影）

台北市士林區一間長照護理機構住民及工作人員74人，先後有47人確診，並造成3住民死亡，市府昨天清空機構清消，採陰的住民也緊急安置，避免疫情 擴大。據指出，本月8日已有住民篩檢 陽性，但該機構處理發燒長者疑只給退燒藥而沒送醫，有隱匿之嫌，衛生局已深入調查。

北市衛生局指出，該機構本月8日有一名長者身體不適送醫，篩檢呈陽性，機構因此對院內所有人進行快篩，檢測 出另名長者陽性，即刻送醫治療；12日又傳出一位長者身體不適、送醫篩檢陽性，衛生局14日偕同醫院感染管制師到機構訪查。

衛生局指出，14日當天針對機構56位住民及18名工作人員，總計74人進行採檢，有25人篩檢陽性，還有長者已有發燒、身體不適，因此沒有採檢直接送醫。

由於不少人篩檢結果由陰轉陽，該機構到昨天共有31位住民、16位工作人員，總計47人確診，其中三人死亡，包含在12日確診的長者於14日病逝，另外兩名住民分別在17日、19日逝世。

衛生局表示，昨天已將機構清空，進行機構內外環境清消，考量住民多為失能長者，抵抗力較弱，篩檢陰性住民已陸續安置且密集監控，同時要求工作人員居家隔離。

據指出，該機構6月8日至12日間有出現長者發燒等情況，但是機構第一時間只給退燒藥而沒送醫，且無通報衛生局，質疑有隱匿嫌疑。北市衛生局表示，目前還在調查，若經查有匿報，將依違反傳染病防治法開罰。

另外，台北農產運銷公司（北農）昨天再傳一人確診，累計已有20名員工染疫，加上周邊批發市場及零批場攤位承銷商18人、協助北農包裝蔬果派遣公司員工7人，全案已有45人染疫，衛福部醫福會執行長王必勝已赴北農，市府今早八點將在北農設立前進指揮所展開環境感控及動線調整，盡速完成篩檢，期有效控制避免擴散。