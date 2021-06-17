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歐盟解禁 將對台灣開放觀光

台灣新聞組／台北17日電
歐盟16日同意對台灣開放觀光。（路透）
歐盟16日同意對台灣開放觀光。（路透）

歐盟成員國16日同意將台灣列入安全旅行國家名單，解除赴歐「非必要旅行」限制，代表對台灣開放觀光。未來若台灣推出與歐盟認證相容的疫苗證明，赴歐旅行將更便利。

歐盟成員國大使16日上午開會審查安全旅行國家名單，同意對台灣解除赴歐盟境內的「非必要旅行」限制，預計在本周5正式公布。共有6國獲得解除限制，除了台灣以外，還有美國、阿爾巴尼亞、黎巴嫩、北馬其頓和塞爾維亞。官員表示，同意將台灣納入名單，代表台灣符合歐盟規定的標準。香港和澳門則必須採取互惠措施後，才會納入。

先前已獲歐盟列入解禁名單的國家有澳洲、以色列、日本、紐西蘭、盧安達、新加坡、南韓和泰國。

歐盟標準指依流行病學資訊，基本條件包括過去14天內每10萬居民病例數低於75例、採檢陽性率低於4%以及每10萬人篩檢率達300人等。

台灣被納入名單後，包括完成接種疫苗、持檢驗陰性證明等都可赴歐觀光。由於歐盟自7月1日起將實施俗稱「疫苗護照」的證明，其中包括上述資訊，若未來台灣推出能與歐盟認證相容的證明，赴歐旅行將更便利。

據本報系聯合報報導，我國正鬧疫苗荒，不少人到國外打疫苗。但根據統計，約有30名國籍航空的外籍機師，以美國居多，趁休假回家時在家鄉打疫苗，但按目前檢疫規定，即使已在國外打完兩劑，仍形同未打，回台需要隔離7天，不適用12日起新鬆綁的制度，讓這些機師感嘆猶如「孤兒」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，以前有思考過，但目前國內疫情緊張，要多花點精神把守好，另也擔心變種病毒引發社區感染，讓疫情難以掌控，所以先不考慮。

台灣 歐盟 疫苗

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