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疫苗團開罰？趙少康：對台只有好處 應樂觀其成

記者周志豪、邱瓊玉／台北16日電
台灣疫苗不夠，有人願意自己出國打疫苗，中廣董事長趙少康表示應該樂觀其成。（本報資料照片）
台灣疫苗不夠，有人願意自己出國打疫苗，中廣董事長趙少康表示應該樂觀其成。（本報資料照片）

本土新冠肺炎疫情爆發，台灣疫苗短缺，不少民眾選擇到美國施打疫苗，但交通部觀光局卻揚言若有旅行社組團將開罰。中廣董事長趙少康晚間表示，台灣疫苗不夠，老人都要跟老人搶，有人願意自己出國打疫苗，應該樂觀其成才是。

台灣疫苗短缺，傳出有旅行社開出「豪華出國打疫苗團」，主打輝瑞疫苗，不含台灣防疫旅館費用，全部行程要價35萬餘元台幣（約12萬600元美元），引發熱議。但交通部觀光局強調，去年三月就公告旅行社暫停組團出國旅遊，組團出國打疫苗是違法行為，情節重大者，得廢止其營業執照。

趙少康認為，不管在任何地方，多一個台灣人打，他回台灣後就多一分防疫力，少一個可能破洞；放大格局來看，到國外打疫苗對台灣只有好處沒有壞處，交通部也許不需鼓勵，但也不必禁止，更不應該處罰組團出國打疫苗的旅行社。

趙少康表示，台灣新冠肺炎疫苗嚴重不足，到美國，莫德納、嬌生、輝瑞BNT都可以選，不要求你是美國國民或居民，阿拉斯加州還可直接在安克拉治機場，從早上10點到午夜免費幫你打。

趙少康表示，以前國外疫情凶險，台灣相對乾淨，台灣不准旅行社組團出去，怕把病毒帶回來，還有相當理由，現在歐美注射疫苗普及，疫情逐漸和緩，反而台灣疫情爆發，變成人家怕台灣，台灣為什麼還要限制旅行社組團出國？

趙少康說，現在從國外回台上機前要做PCR檢查陰性，降落台灣後要居家檢疫14天再加7天自主健康管理，更重要的是他們都打了疫苗，還有什麼不放心的？不懂這有什麼好處罰的？

台灣 疫苗 趙少康

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