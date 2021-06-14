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台3級警戒滿月 蕭條勝金融海嘯 服務業半數業績減逾4成

台灣新聞組╱台北14日電
疫情吃緊，百業蕭條，飯店、觀光和零售業成海嘯第一排，台北市中山北路上有街友在待租店面前午睡，冷清的感覺是許多商圈共同景象。（記者邱德祥／攝影）
疫情吃緊，百業蕭條，飯店、觀光和零售業成海嘯第一排，台北市中山北路上有街友在待租店面前午睡，冷清的感覺是許多商圈共同景象。（記者邱德祥／攝影）

全台防疫三級警戒將滿月，很多商家感嘆一個月就像一年那麼難熬；百工百業幾乎無一倖免，「連金融海嘯期間也沒這樣子。」最慘的是，還看不到盡頭，正如台北市長柯文哲所言，如果三級警戒持續三個月，很多人恐怕不是病死而是餓死。

「五一八熊班」（原五一八人力銀行）近日針對餐飲、零售、觀光、美容美髮等900多家服務企業調查，半數店家業績減少幅度超過40%，27%營業額減少超過60%，28%已暫時停業，另有1.5%決定永久停業，發言人宋宜薇表示，三級警戒以來，與人群接觸最密集的服務業成為疫情下重災戶。

宋宜薇說，許多人或許認為大家待在家外送、網購夯，但仍有六成店家線上營收占比不到20%，相較於減少的營業額只是杯水車薪；政府雖已推出紓困方案，但許多微小企業希望政府放寬處理，例如很多小型銅板商店、一人或夫妻共營的店家不會有稅籍登記，人事成本不大，最大壓力是房租，卻得不到補貼，求助無門。

「很多客人私訊我，為什麼不做外帶、外送？我一鍋湯底煮下去好幾千元，如果只賣幾鍋，然後要家有幼兒的員工跟著我冒風險，錢債不難還，人情債才是還不起…」台北一家火鍋店林姓女老闆開店三年有二年受疫情影響，讓她欲哭無淚。她沒把握等到疫情結束的那一天，這也是無數商家心聲。

「有比我更慘的故事嗎？」高雄孫姓業者5月初才跟同學合資台幣500萬元開設中小型健身房，開店第三天就遇上三級警戒，不得不立即停業。他大嘆，原以為國內防疫有成，並看好未來運動產業趨勢才安心開幕，結果疫情爆發殺得他措手不及，他跟員工都快吃土了，還不敢跟家人說，他預估最多只能撐到9月。

民眾黨立委邱臣遠表示，疫情對運動產業造成極大衝擊，在沒有現金收入下，已傳出有健身房業者撐不下去，開始秤斤秤兩賣鐵賣器材，未來恐出現倒閉潮，體育署應走到第一線了解紓困狀況。

疫情波及 結、離婚均減少

此外，因為疫情爆發，連帶影響各項生涯規畫。內政部戶政司統計，今年5月結婚對數比起去年同期減少2736對，離婚對數也減少572對；今年1至5月的結婚對數與離婚對數也比去年同期各減少6000多對及1000多對，今年結婚、離婚均下滑。

疫情 紓困 健身

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