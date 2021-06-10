柯文哲深夜感嘆「如果疫苗夠，怎會有疫苗特權階級？」

台北市長柯文哲深夜在臉書發文，想搶疫苗，都是出自「人性」，如果疫苗足夠，台灣怎麼會有疫苗特權階級？圖／取自柯文哲臉書

台北市長柯文哲 今天深夜在臉書發文，想搶疫苗 ，都是出自「人性」，如果疫苗足夠，台灣 怎麼會有疫苗特權階級？怎麼會有人深夜跑到診所排隊搶打？怎麼會有人因為打不到疫苗而憤恨？所以千萬不要再製造對立，這只會更傷害這個社會。

柯文哲貼文1小時就超過5萬個讚，近5000則留言，柯文哲貼文如下：

短短一個月，#疫苗 取代+0，成了台灣的關鍵字。

不到一個月的時間，台灣社會恍如經過一次戰爭，5/24、5/25那兩天，對我們來說像是噩夢。救護車載著病人，卻無法進入醫院急診，在台北的馬路上東奔西跑，無助之中盡是焦慮。我們在半個月之間，擋住疫情破口，把局面控制下來。雖然疫苗管控出錯，但不應一件事，抹煞所有衛生局同仁的辛苦。

這次疫情爆發後，幾乎整個局的同仁都犧牲了家庭生活、睡眠時間，全心投入這個城市的防疫工作，不停的疫調、協調，還有人因此而累倒。請不要為了這件事而氣餒喪志。有疏失我們就改，有缺漏就補足，絕不能影響了防疫工作，這場仗還沒打完！你們是這個城市目前最重要的作戰部隊！無論如何都要撐住。

做為台北市長，我已經就管理疏失的部分，向大家道歉。我也承諾台北市政府一定會調查清楚，絕對不會逃避相關責任。

我也希望趁機抹黑造謠的適可而止。歸根究底，想打疫苗，想搶疫苗，都是出自「人性」，如果疫苗足夠，台灣怎麼會有疫苗特權階級？怎麼會有人深夜跑到診所排隊搶打？怎麼會有人因為打不到疫苗而憤恨？所以千萬不要再製造對立，這只會更傷害這個社會。

這場仗還沒打完，我們繼續、一起努力吧！