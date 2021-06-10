我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對中政策建議已完成 美防長：著眼中國在南海等地進展

亞歷桑納州檢察長：拜登應提前返美 解決邊境危機

柯文哲深夜感嘆「如果疫苗夠，怎會有疫苗特權階級？」

記者林政忠／即時報導
台北市長柯文哲深夜在臉書發文，想搶疫苗，都是出自「人性」，如果疫苗足夠，台灣怎麼會有疫苗特權階級？圖／取自柯文哲臉書
台北市長柯文哲深夜在臉書發文，想搶疫苗，都是出自「人性」，如果疫苗足夠，台灣怎麼會有疫苗特權階級？圖／取自柯文哲臉書

台北市長柯文哲今天深夜在臉書發文，想搶疫苗，都是出自「人性」，如果疫苗足夠，台灣怎麼會有疫苗特權階級？怎麼會有人深夜跑到診所排隊搶打？怎麼會有人因為打不到疫苗而憤恨？所以千萬不要再製造對立，這只會更傷害這個社會。

柯文哲貼文1小時就超過5萬個讚，近5000則留言，柯文哲貼文如下：

短短一個月，#疫苗 取代+0，成了台灣的關鍵字。

不到一個月的時間，台灣社會恍如經過一次戰爭，5/24、5/25那兩天，對我們來說像是噩夢。救護車載著病人，卻無法進入醫院急診，在台北的馬路上東奔西跑，無助之中盡是焦慮。我們在半個月之間，擋住疫情破口，把局面控制下來。雖然疫苗管控出錯，但不應一件事，抹煞所有衛生局同仁的辛苦。  

這次疫情爆發後，幾乎整個局的同仁都犧牲了家庭生活、睡眠時間，全心投入這個城市的防疫工作，不停的疫調、協調，還有人因此而累倒。請不要為了這件事而氣餒喪志。有疏失我們就改，有缺漏就補足，絕不能影響了防疫工作，這場仗還沒打完！你們是這個城市目前最重要的作戰部隊！無論如何都要撐住。

做為台北市長，我已經就管理疏失的部分，向大家道歉。我也承諾台北市政府一定會調查清楚，絕對不會逃避相關責任。

我也希望趁機抹黑造謠的適可而止。歸根究底，想打疫苗，想搶疫苗，都是出自「人性」，如果疫苗足夠，台灣怎麼會有疫苗特權階級？怎麼會有人深夜跑到診所排隊搶打？怎麼會有人因為打不到疫苗而憤恨？所以千萬不要再製造對立，這只會更傷害這個社會。

這場仗還沒打完，我們繼續、一起努力吧！

疫苗 台灣 柯文哲

上一則

細數台美關係進展 趙怡翔臉書發文告別華府

下一則

台灣高端疫苗解盲 保護力未知

延伸閱讀

台診所偷打惹議 柯文哲撇「恩師」：認識但沒什麼深交

台診所偷打惹議 柯文哲撇「恩師」：認識但沒什麼深交
6都疫情民調 柯P聲量最高

6都疫情民調 柯P聲量最高
台政院急喊免費打疫苗 柯諷：這時候還搶功

台政院急喊免費打疫苗 柯諷：這時候還搶功
台政院喊免費打疫苗 柯文哲諷：這時還搶功

台政院喊免費打疫苗 柯文哲諷：這時還搶功

熱門新聞

目前中國各地都能為台灣民眾提供新冠疫苗免費接種服務。圖為上海市嘉定區一處疫苗接種點。 記者林則宏／攝影

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

2021-06-09 19:36
壹電視公司一名劉姓攝影師昨天上午被人發現猝死在公司廁所。圖為壹電視。(本報系資料照)

台北內湖電視台攝影師猝死馬桶上 檢測結果竟確診新冠

2021-06-08 16:17
台灣疫情大爆發，至今已半個多月，累計確診數達7225人。圖為台北市警察、環保局人員臨時被通知接種，讓醫院外出現排隊人潮，也增加感染風險。記者邱德祥／攝影

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

2021-06-01 17:17
美國政府派出美軍C-17運輸機飛抵台北松山機場。(記者黃義書／攝影)

美宣布贈台75萬劑疫苗 3參議員抵台

2021-06-05 20:19
大S（右）和老公汪小菲。(取材自微博)

汪小菲罵台北打不到疫苗「低級」批確診者飛廈門：漢奸

2021-06-04 22:27
美國聯邦參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯率領的訪問團於今上午訪問台灣，預計停留三小時。(取材自udn tv)

美捐台75萬劑疫苗 後面還有 「會將台需求帶回華府」

2021-06-05 20:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國
從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

中國疫情再起 廣州18萬人社區封閉 24小時徹夜篩檢

中國疫情再起 廣州18萬人社區封閉 24小時徹夜篩檢
不識相的蟬「攻擊」美國總統脖子 拜登出手拍落

不識相的蟬「攻擊」美國總統脖子 拜登出手拍落
螃蟹害的？馬里蘭州全美最臭 加州「口臭」排第2

螃蟹害的？馬里蘭州全美最臭 加州「口臭」排第2