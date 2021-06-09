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台新冠疫情較平穩 高端疫苗10日解盲

記者謝承恩、楊雅棠、邱宜君、許政榆、林海、鄭媁／台北報導
1名攝影師7日猝死於壹電視大樓廁所，篩檢結果為陽性，壹電視全體員工9日接受快篩，其中11人呈陽性反應，PCR全數陰性。記者邱德祥／攝影
1名攝影師7日猝死於壹電視大樓廁所，篩檢結果為陽性，壹電視全體員工9日接受快篩，其中11人呈陽性反應，PCR全數陰性。記者邱德祥／攝影

台灣9日新增274本土新冠肺炎確定病例、25例死亡，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前疫情比較平穩，但仍須多注意。台大公衛學院教授陳秀熙認為，雖然本周確診人數下降，但民眾防疫作為略顯疲乏，預估三級警戒最快要等到7月中才有望解除。

高端停牌 但保護力要等三期

高端9日晚發布重訊，10日將暫停交易，依規畫時間對新冠肺炎疫苗二期臨床實驗解盲，但外界最關注的保護力必須經過三期臨床實驗才能得知；由於政府高層頻頻宣示7月打得到國產疫苗，外界預期解盲成功機率極高。

國民黨立委蔣萬安9日在立法院質詢指出，歐盟成員國預計7月推出歐盟數位新冠證明，若施打國產疫苗，有沒有不被國際認證風險？陳時中坦言「當然有」，他說，國外疫苗接種人多，包括AZ、莫德納之後會被認可，國產疫苗「還需努力」。

蔣萬安追問，民眾若有商務需求，學生需到國外求學，或民眾有健康因素等，能否自行選擇疫苗廠牌？陳時中表示，根據供需量和排序，可以選擇，預計在下一波預約系統開始後，「比較大量進來、開放較多人時就可以了」；但疫苗取得數量確實非操之在己，政府要盡很大的努力。

新增25死 6人確診5天死亡

這波本土疫情從5月11日起迄今，已有1萬670人染疫，321人死亡。陳時中表示，「人潮有一點點浮動」，但不預測何時解除三級警戒。

9日新增274例本土病例，142例男性、132例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月14日至6月8日。個案分布以新北市162例最多，其次為台北市63例，桃園市15例，苗栗縣12例，基隆市10例，雙北地區以外縣市共有49例，43例已知感染源，6例關聯不明。

新增25例死亡個案中，男性20例、女性5例，年齡介於50多歲至90多歲，其中6人於確診後5天內死亡。指揮中心分析本波本土疫情死亡個案，發現1成2屬於到院前死亡，包括多起在家猝死不幸個案。

楊志良：年底3到5萬人確診

前衛生署長楊志良表示，防疫困境在於「不知道敵人在哪裡」，隱藏在社區的感染者未能及時被篩出來，社區仍有許多無症狀感染者，加上疫苗短缺，預估年底至少3到5萬人確診，死亡人數破500人以上。陳時中表示，已將快篩列入篩檢推動的重要方向，除了同意企業自行設快篩站，也規畫診所自費快篩，民眾未來也可在家快篩。

疫苗 陳時中 疫情

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