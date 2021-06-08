日經：疫苗問題在台灣變成政治問題

疫情升溫讓台施打疫苗急迫性增加。（本報資料照片）

日經新聞報導，台灣 當局已向COVAX、莫德納和AZ訂購逾2,000萬劑新冠疫苗 ，但目前僅數萬劑到貨；日本和美國已相繼捐贈疫苗，但數量相對於台灣2,300萬人口而言仍緩不濟急。

隨著台灣的確診與死亡病例激增，疫苗問題已逐漸演變為一場醞釀中的危機。

蔡英文去年元月高票連任，去年5月支持率攀抵71%的歷史新高，但一年多後，政治大學的民調顯示，她的滿意度跌破40%。

富蘭克林與馬歇爾學院（Franklin & Marshall College）政府系助理教授顏維婷表示，過去這一年半以來，台灣一直活在自己的世界裡，如今終於覺醒，開始面對其他國家同樣的現實」。

她說，在5月1日之前，「國內並沒有病毒。然後人民突然被迫與大家痛恨的病毒共處，所以他們希望疫苗趕快來，好讓他們可以恢復沒有病毒的自由生活。這不太可能，但泛藍陣營把這個議題設定成：一旦我們取得疫苗，情況就會自動再次回到完美的狀態。」

另一方面，台北市長柯文哲也趁此機會，好好修理一下蔡政府。他日前指控政府延遲採購國外的疫苗，好讓國產疫苗的製造商與投資人從中牟利。

報導指出，或許當局更該憂心的，是民眾對中央流行疫情指揮中心的信心，也隨藍綠之爭而成了政治議題。

內華達大學拉斯維加斯分校政治學系助理教授王宏恩表示，占所有投票人口40%的中間選民，「約半數仍覺得衛福部的表現還可以，就算許多人不滿意政府準備的疫苗數量」。

報導也說，台灣僅少數民眾願意接種中國 疫苗，56%則表示可接受中國製的外國疫苗，例如上海復星的BNT疫苗。由於死亡人數不斷增加，許多民眾或許會質疑政府為何不考慮這個選項，不過民進黨政府會視此為飲鴆止渴。

王宏恩說，蔡政府早期的表現與不信任中國做連結，現在仍在玩相同的策略，而人民還是買帳。因此，八、九成民眾不希望接種中國提供的疫苗。

過去的民調顯示，台灣民眾或許不信任中國，但他們仍相信和中國做生意很重要，王宏恩認為，這種心態也延續到疫苗議題的辯論，「許多人不相信中國，但他們可以接受中國生意人只是拿（BNT疫苗）作為一個媒介」。