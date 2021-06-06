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前疾管局長：死亡突飆高 凸顯台灣防疫3警訊

記者謝柏宏／台北6日電
陽明大學教授、首任疾管局長張鴻仁。（本報資料照片）
陽明大學教授、首任疾管局長張鴻仁。（本報資料照片）

陽明交大公衛所兼任教授、首任疾管局局長張鴻仁昨日晚間在臉書上發文表示，過去一個多月來疫情烽火遍地，突然飆高的死亡數已凸顯了警訊。他呼籲健保應該啟動三大措施，動用資源注入醫療體系。

張鴻仁指出，2003年SARS危機，中央健保局是疾病管制局策略「後衛」。前台大醫院院長謝博生教授生前回憶說：「中央健保局的及時援助是抗煞成功的轉捩點」。

他指出，本波疫情爆發前，指揮中心游刃有餘；過去一個多月來烽火遍地，原先仰賴的「國民素質」，面對傳染力高、速度快，死亡率又高的變種病毒，只能勉強挺住。但突然飆高的死亡數已凸顯出三大警訊：

首先，是社區發生死亡後才確診，這是疫情監控體系的失靈。表示過去這段期間整體偵測量能，還追不上病毒擴散速度。其次，這表示重症照護的失能，每張重症病床，背後是一群兵疲馬困的醫護人員在苦撐，盼不到援兵也看不到未來。第三，用於治療重症的藥物不足且管制過嚴。除了瑞德西韋，許多新藥尚來不及進口。

張鴻仁指出，這些背後的警訊顯示，健保可動用的資源尚未注入醫療體系。首先是實施了15年的總額預算，所有醫院都在最緊繃的財務壓力下運作，除了極少數例外，九成以上醫院不是靠政府預算，就是靠停車與美食街。

許多醫院有床不敢開床，護理人員嚴重不足。因此阿中部長要大家「降載」後，才慢慢有病床釋出，勉強撐住場面。但是疫情在疫苗未大量施打前，還不會真正被控制。

張鴻仁表示，第一線醫護人員再等不到援軍，那大家就等著看醫護體系如何崩解。

疫情 健保 預算

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