台疫苗到貨率不到5% 民眾黨轟蘇貞昌：承諾跳票

民眾黨團4日舉行記者會。（翻攝自邱臣遠臉書直播）

疫苗 採購進度緩慢，民眾黨立院黨團今舉行記者會痛批行政院長蘇貞昌，先前稱今年第二季會到貨的1981萬劑疫苗，如今到貨率僅4.43%，承諾跳票，另自從蘇上任後，重大傷亡事件頻傳，「內閣團隊系統性失靈，蘇貞昌院長是不是該出面好好說明？」

民眾黨團總召邱臣遠指出，蘇貞昌今年2月曾赴立法院報告，承諾向國外採購疫苗約2000萬劑，其中向COVAX採購的476萬劑將於今年第一季到貨、1000萬劑AZ及505萬劑莫德納 疫苗將於第二季到貨，但全部目前僅到貨87萬劑，到貨率4.43%，疫苗覆蓋率也僅有2.38%，「承諾嚴重跳票」。

邱臣遠表示，蘇貞昌就任院長期間，出現太魯閣事故、南方澳大橋崩塌、飛官失事等重大傷亡事件，內閣系統性失靈，這次因3+11破口產生的社區感染，死亡人數高達166人，防疫 下半場的疫苗戰略，更遠遠不及格，還要靠國際援助，要求蘇院長在下周立院臨時會時，向國人清楚報告後續疫苗採購及接種計畫。

民眾黨立委蔡壁如表示，第三級警戒已持續三周，民眾在恐慌情緒中，出現醫院醫護人員被砍、被吐痰等亂象，「用醫療解決社會問題，成本太大」，民眾相信政府已經買到疫苗，卻一再因政府跳票憤怒，「民怨發洩在醫護身上」。

蔡壁如說，感謝日本捐贈124萬劑疫苗，指揮中心要在最短時間內公布相關接種時程，另針對自費疫苗接種的辦法、併發症，救濟機制，都應該要清楚公布，「若政府宣布超前部署一年半，相關計畫不是早該演練完了？」

蔡壁如表示，施打疫苗對民眾來說，像看不到盡頭的隧道，政府應該勇敢出來站出來當出口那道光，說明相關採購進度及接種計畫，民眾才有信心配合政府防疫計畫，「不然不知道要配合多久」。