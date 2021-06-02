台6月全面開打新冠疫苗 目標每周接種100萬劑

新冠肺炎本土疫情延燒，指揮中心指揮官陳時中今天宣布，將展開大規模接種計畫，將以三大面向，包含納入基層診所接種服務、推動社區接種站、建立疫苗預約平台進行。（圖：指揮中心提供）

台灣新冠肺炎本土疫情延燒，指揮中心指揮官陳時中今天宣布，將展開大規模接種計畫，將以三大面向，包含納入基層診所接種服務、推動社區接種站、建立疫苗 預約平台進行。發言人莊人祥表示，目前規畫6月到8月，若疫苗數量足夠，將啟動全面接種作業，希望每周完成至少100萬劑接種。

莊人祥說，目前計畫利用現有醫療院所包括300家醫院，每天接種300人次、每周54萬；衛生所布點200家，每天100人次、每周10萬人次；診所6月起有800家，8月目標2000家，每天50人次、每周60萬。

新冠肺炎本土疫情延燒，指揮中心指揮官陳時中今天宣布，將展開大規模接種計畫，將以三大面向，包含納入基層診所接種服務、推動社區接種站、建立疫苗預約平台進行。（圖：指揮中心提供）

另外，接種站和外展服務，社區接種站根據六都等不同縣市規模估計，努力在社區設點，例如過去曾在全聯或是里辦公室等進行接種，外展服務則可在職場機關、企業、軍營設點，1000人以上就可媒合醫療院所接種。

預約系統部份，莊人祥說，政委唐鳳也正規畫疫苗預約平台，架構為利用手機 電腦預約，透過此管道可預約附近的醫療院所或接種站，一周前利用手機健保 快易通，可出現所在位置附近的幾家診所醫院，看到有無疫苗或是預約人數能否排上，時間到就可以去接種，完成之後可領到接種記錄卡，並於健保卡貼上貼紙。資料自動上傳到資訊系統，手機也可查到接種時間。

莊人祥表示，由於疫苗接種需要大量醫護人力支援大型接種站和社區接種站，衛福部照護司也在招募培訓，已有7795人報名。

台灣疫情指揮中心指揮官陳時中2日宣布，將展開大規模接種計畫，將以三大面向，包含納入基層診所接種服務、推動社區接種站、建立疫苗預約平台進行。（圖：指揮中心提供）

台灣疫情指揮中心指揮官陳時中2日宣布，將展開大規模接種計畫，將以三大面向，包含納入基層診所接種服務、推動社區接種站、建立疫苗預約平台進行。（圖：指揮中心提供）