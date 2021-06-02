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台本土確診案例增549例、12死 新北310例最多

民間團體自購疫苗 陳時中首度鬆口可部分留用

記者謝柏宏／台北2日電
有企業團體希望能自購疫苗留下部分自用，陳時中（中）1日首度鬆口表示，只要比例合理，可以考慮。（取材自指揮中心直播影片）
有企業團體希望能自購疫苗留下部分自用，陳時中（中）1日首度鬆口表示，只要比例合理，可以考慮。（取材自指揮中心直播影片）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（1）日表示，台灣現有26萬劑疫苗已分配給各地方政府，現有疫苗包括阿斯特捷利康（AstraZeneca,AZ）及莫德納（Moderna）疫苗，都是由中央統籌分配，但也有企業團體希望能自購疫苗留下部分自用，陳時中昨天也首度鬆口表示，只要比例合理，可以考慮。 

而隨著疫苗供應的多樣化，未來擬讓自費民眾自選想接種的疫苗；陳時中表示，目前已有26萬劑疫苗分配給各地方政府，6月底前有機會新增200萬劑進口疫苗，希望儘快達到全台防疫人員接種目標。台灣目前有AZ及Moderna疫苗，預計7月還會增加國產疫苗。依衛福部規定，民眾接種的疫苗品牌，是由中央統籌不可自選，但現在正考慮未來能讓民眾自己選擇接種不同的疫苗。

外界質疑疫苗「由中央政府與原廠簽約採購」、「由中央政府統籌分配執行」兩大原則；陳時中再次說明，指揮中心是根據藥事法第48-2條內文精神，「過去看過太多掮客，但是經詢問原廠，都說沒有授權」，因此才會說由中央與原廠簽約， 而這也符合各國的慣例；至於民間團體自行分配疫苗，目前並不考慮放行，只會讓民間團體保留一小部分比重的疫苗自用。

陳時中說，食藥署已收到永齡基金會正式申請；佛光山也在日前拜訪衛福部，至於張亞中則是在31日晚上傳真一紙書面內容，不算正式申請。陳時中指出，現有四家提出申請的團體，只有永齡基金會及佛光山願公布。

疫苗 陳時中 台灣

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