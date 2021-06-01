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死亡數變少不合理...台醫師：還有不少未公布死亡個案

記者胡瑞玲／台北報導
台灣忠孝醫院醫師陳昶宇表示中央公布的死亡數變少不太合理，還爆該院區有很多通報尚未公布的死亡個案。(本報系資料照)
台灣忠孝醫院醫師陳昶宇表示中央公布的死亡數變少不太合理，還爆該院區有很多通報尚未公布的死亡個案。(本報系資料照)

台灣已有逾百個新冠死亡案例，台北市立聯合醫院忠孝院區醫師陳昶宇表示，病例數雖有下降趨勢，但社區仍有許多潛藏病歷，得再觀察1至2周，「但死亡數變少不太合理，光是本院區就有不少還沒公布的已通報死亡個案」。

陳昶宇上月30日於臉書發文表示，三級警戒已達2周，病例數看似有下降趨勢，北市快篩站陽性率維持在5％左右，但某些院區陽性率卻居高不下，此外社區仍有潛藏病例，需再觀察1至2周。

陳昶宇認為，中央29日公布的死亡人數僅10人不太合理，忠孝院區就有不少通報死亡，但尚未公布的個案，盼指揮中心再蒐集詳細資料，持續修正數據呈現真實狀況。

針對瑞德西韋，陳昶宇呼籲指揮中心應盡速核發瑞德西韋，有病患被以症狀超過10天為由被拒絕核發，還有住院第一天就申請藥物，至今已過6天仍未通過審核，質疑中央不是說「藥量夠不會擋？再拖下去是不是又要等超過10天？」

他感嘆，北市聯醫仁愛院區就是可憐的公立醫院，專責病房開到原床數20%還是瞬間塞爆，加護病房11床都有呼吸器，另外有呼吸器的13床也得放在一般專責病房，大家都在努力苦撐，希望北市衛生局能發揮功能幫忙協調，衛福部也能把仁愛納入新冠肺炎急重症患者備援方案。

仁愛院區重症爆量，北市聯醫高層的主意就打到忠孝院區，但問題是負壓重症病房不像普通專責病房，加個抽風扇的就可以，院內空調系統是個大問題，此外要多收幾床確診重症，就要犧牲開刀房及100多位洗腎病患的權益。

陳昶宇表示，疫情爆發後許多醫護人員情況都很慘，有家庭的把小孩送回老家、停課不停學也無法陪伴學習，或是自己隨意找地方住；看到許多民眾為搶民生必需品，到市場或超市人擠人，但只能呼籲大家不要群聚。

瑞德西韋 台灣 疫情

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