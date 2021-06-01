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1張圖看疫情：全美逾40.7%民眾 已完成疫苗接種

台新冠本土確診增327例 死亡個案13例　

3+11沒會議紀錄 疾管署「太扯」

記者劉宛琳、吳亮賢／台北1日電
華航機組員3+11風暴持續延燒，華航機師成眾矢之的。本圖為示意圖／本報資料照片
華航機組員3+11風暴持續延燒，華航機師成眾矢之的。本圖為示意圖／本報資料照片

立法院昨天針對紓困條例朝野協商，民進黨立院黨團同意國民黨團所要求「行政部門必須提出3+11、ＢＮＴ取消ＥＵＡ之報告」。被視為此波疫情破口的華航機組員調整防疫措施，疾管署的書面報告表示「未作成會議紀錄」。國民黨團總召費鴻泰痛批「根本亂來」，將退回報告；民眾黨團總召邱臣遠也批評：「沒有會議紀錄，真的太扯了。」

機師檢疫放寬為「3+11」被認為是這次本土疫情的破口，民進黨立委范雲因開相關協調會，被外界指責。范雲昨天終於現身立法院，被媒體問到近期壓力是否很大？她說，防疫壓力大的人很多，「我的部分不重要」。

疾管署的書面報告表示，國籍航空公司機組員之防疫健康管控措施已多次滾動修訂，本次調整經中指揮中心疫情監測組、邊境檢疫組、社區防疫組、醫療應變組及專家等討論，於4月15日起調回去年檢疫管理模式及增加核酸檢測，未作成會議紀錄。

疾管署也強調，由於機組員往來國際屬高接觸風險、高傳播對象，為促使機組員盡速施打疫苗、獲得個人保護力及確保國內防疫安全，今年6月12日後，對於未接種新冠疫苗之機組員，將要求長程航班機組員返台檢疫措施調嚴為五天居家（檢疫採檢陰性），加上九天加強版自主健康管理。

費鴻泰批評，疾管署的書面報告回文根本是胡搞、亂寫，他將退回報告，並要求疾管署重新再給一份。

邱臣遠表示，決策過程過於粗糙，所謂指揮中心跨組討論及專家意見，到底是哪些成員及專家，應清楚說明；昨天院會也通過附帶決議，應提供會議紀錄，但居然沒有任何紀錄，不禁讓人憂心政府決策之草率。

民進黨立委陳亭妃表示，針對6月12日後未接種新冠疫苗之長程航班機組員，將調嚴為「五+九」模式是必要的，因為目前全世界疫情減緩的速度非常緩慢，所以檢疫規定必須從嚴。

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