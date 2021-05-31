台民間引進疫苗 蘇揆令疾管署：最快速度審核來源

行政院長蘇貞昌31日上午召開行政院疫情會議。（圖：行政院提供）

行政院長蘇貞昌31日上午召開行政院疫情會議。他在會中表示，近日有企業及民間團體熱心引進國外疫苗 的建議及申請，非常感謝各方的善意，並指示應建立服務窗口，企業部分統由經濟部長王美花負責，民間團體部分統由內政部 次長陳宗彥負責，分別受理企業及民間團體的請求，提供相關諮詢、中介協助及服務，並請指揮中心評估以公開透明的方式，公布各方的申請進度，公開相關資訊使國人瞭解。

蘇貞昌指出，後續再由疾管署，以最快速度來審核疫苗來源，如果疫苗進來，也會由食藥署來儘快檢驗。因為疫苗要打在國人身上，政府一定要確保安全性和有效性，用最嚴謹的態度，經過專業和科學上的判斷，來確保國民安全和健康。

行政院發言人羅秉成表示，近日針對疫情的假消息層出不窮且日趨頻繁，例如有民眾稱北部某醫院床位不足而讓民眾於戶外等待等錯誤傳聞，指揮中心應立即澄清這是為了保護醫院內醫護人員及就診民眾、避免院內群聚感染而採行的院外篩檢措施，並非醫療床位不足。

又例如民眾稱有醫院因國內N95口罩 不足而有重複使用的情形，然而實際上國內N95口罩庫存尚有319萬片，每天廠房可生產10萬片，日前亦增購600萬片，絕無不足情形，5月3日至27日期間，指揮中心已撥配N95口罩240萬餘個，若醫療院所有緊急防疫需求，也可以申請額外撥發所需物資，倘若有醫療院所重複使用N95口罩的不當狀況，指揮中心應予查明究責。

行政院長蘇貞昌表示，請指揮中心每天將正確的數據及資訊，以公開透明的方式在網站上即時更新，例如昨天公布的「企業抗原快篩執行原則」等相關指南服務說明，也要在網站上清楚呈現，讓民眾能夠立即瞭解政府資訊。

今日與會者包括行政院副院長沈榮津、秘書長李孟諺、政務委員兼發言人羅秉成、政務委員黃致達、政務委員唐鳳、國發會主委龔明鑫、衛福部長陳時中、衛福部次長薛瑞元、衛福部石崇良次長、醫福會執行長王必勝、健保署李伯璋署長、內政部張徐國勇，內政部次長陳宗彥，內政部營建署長吳欣修、經濟部長王美花、經濟部次長陳正祺、科技部長吳政忠、交通部長王國材、交通部民航局長林國顯，國防部次長李宗孝等人。