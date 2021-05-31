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救護車載病患 台北繞圈找醫院 擔架床充當臨時病床

台灣新聞組╱台北31日電
台北市醫療量能緊繃，救護車載病患到處找醫院收留。圖為北部醫院急診室外設置病床治療病患。（記者葉信菉╱攝影）
台北市醫療量能緊繃，救護車載病患到處找醫院收留。圖為北部醫院急診室外設置病床治療病患。（記者葉信菉╱攝影）

「剛剛看到某分隊救護車載送確診病患在台北市繞了一整圈…資源、病床、調度指揮好像OK，但事實就是你送到了後才發現不是帳面上講的那樣，現在到底是要我們怎樣？」台北市一名消防員，貼臉書提到送病患就醫碰到的窘境，也凸顯北市醫療量能緊繃。

他說，剛剛看到某分隊救護車載送確診病患卻繞了一整圈，北市聯合醫院仁愛院區無法收，送國泰醫院無法收，轉到長庚可收卻無負壓病床，須扣下救護車至少12小時，讓患者在車上再由長庚提供氧氣，回報北市災害應變中心協調，北醫、國泰、馬偕、臺安皆無法收，最後轉到可收的新光醫院。

北市聯醫指出，目前透過北市衛生局支援跨區域整合，讓病患能上轉分流至醫學中心治療；台北市長柯文哲說，已經沒有救護車送病患到急診被擋住的情況，但還是會持續精進，讓救護車一次到位。

另方面，由於雙北疫情持續發燒，負責載送病患的消防局救護人員壓力頗大，不但要協助死亡的確診者裝入屍袋，最讓他們感到不可控的風險是高風險者隱匿足跡。而最近，送病患到醫院，連擔架床也要留下充當臨時病床，顯見醫療量能窘迫。

台北市消防局一救護員表示，疫情剛爆發時，最怕的就是患者不願交代足跡，有人前往萬華區阿公店卻堅持不吐露隱私，讓他們面臨染疫風險。

新北消防局救護人員也碰到類似狀況，5月中旬執行女子發燒案救護，家屬表示「她發燒很難過，可以先上樓看看嗎？」沒透露有無高風險足跡或接觸。

他們爬到五樓頂樓加蓋公寓，看到20多歲女患者呼吸很喘及全身冒冷汗，詢問旅遊史、接觸史及從事何種職業，女患者支支吾吾，最後才說在板橋某KTV工作。女患者一直拿下口罩，最後送醫採檢確診，他們嚇得改睡在會議室地板「自主健康管理」，度過潛伏期，天天擔心自己染疫。

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