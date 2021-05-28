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買BNT破局 陳時中：合約外問題 藍委：不符常理

台灣新聞組╱台北28日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖：中央流行疫情指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖：中央流行疫情指揮中心提供）

指揮中心指揮官陳時中昨天首次公開說明與「輝瑞／BNT」疫苗洽談過程。他指出，在合約即將完成之際，因擬定新聞稿內含「我國」，對方盼將用詞調整為「台灣」，台方雖從善如流，但後續對方持續要討論新聞稿，並回覆將重新評估全球疫苗供應量調整時程，就沒有下文了。

台灣採購「輝瑞／BNT」疫苗至今無下文，蔡英文總統透露因中國大陸從中介入破局。陳時中昨在記者會上突公開與BNT原廠採購疫苗始末，直言破局的原因，「不是因為合約內的問題，而是合約外的問題。」

大陸國台辦昨天發布新聞稿，批評蔡英文相關說法完全是無中生有，強調這種戲碼多演一天，台灣民眾就將多一天付出生命健康的代價。

陳時中指出，台灣去年8月20日開始與德國BNT洽談，11月曾舉行視訊會議。陳時中指出，原訂今年1月8日雙方已確認合約內容，在談妥四小時後，當天晚間9時21分，對方臨時通知簽約時程要延後，強烈建議修改新聞稿內容，將「我國」用詞更改為「台灣」，台方雖於1月9日下午2時27分就完成調整，也配合重新討論呈現內容，卻得到BNT在15日回覆，「重新評估全球疫苗供應量，簽約時程延後數周」，從此無下文。

對此，國際商事法專家、國民黨立委李貴敏說，雙方反覆確認新聞稿後，若如陳時中所言，輝瑞BNT最後對於履約不了了之，這就不符合常理、有點怪，因為除非其中有陳沒有說的違約問題，否則輝瑞已涉及違約，衛福部也可依約要求損害賠償。

李貴敏說，陳時中質疑上海復星代理BNT疫苗沒原廠授權也很荒謬，代理商當然代理所代理的公司，陳在台灣疫情嚴峻的此刻還在找理由搞政治，就非常不對。

台灣 陳時中 疫苗

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