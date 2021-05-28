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15萬劑莫德納抵台 6月還有200萬劑 日擬供部分AZ疫苗

台灣新聞組╱台北28日電
15萬劑莫德納疫苗28日抵台，盼趕在兩周內提供第一線醫護人員施打。圖為長照計程車駕駛接種疫苗。(記者林澔一／攝影)
15萬劑莫德納疫苗28日抵台，盼趕在兩周內提供第一線醫護人員施打。圖為長照計程車駕駛接種疫苗。(記者林澔一／攝影)

新冠肺炎本土疫情嚴峻，各界期盼疫苗能盡快到貨供民眾接種。指揮中心指揮官陳時中昨晚間表示，莫德納15萬劑由華航載運，於今天凌晨自盧森堡起飛，將在今天下午3時50分抵達桃園國際機場，盼趕在兩周內完成檢驗封緘，提供第一線醫護人員施打。

陳時中表示，這批疫苗是購自莫德納505萬劑的一部分，效期到11月，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

莫德納疫苗為多劑型包裝，一瓶可供十人份接種，存放於攝氏-20度可保存六個月，於攝氏2至8度使用期限為30天。外界傳言，指揮中心建置冷鏈系統只能存放44萬劑疫苗，陳時中昨天保證，「絕對不只，尤其是-20度，存量相對大很多。」

陳時中表示，未來希望可規律進貨，加速施打速度，預計6月將有200萬劑疫苗抵台，包括莫德納疫苗和AZ疫苗。除原先採購的505萬劑疫苗，外界關心是否會再加購更多莫德納？陳時中表示，向國際採購的疫苗「今年2000萬劑疫苗夠了」，但預計明年會加購莫德納藥廠針對變異株研發的次世代疫苗。

另據日媒產經新聞報導，日本政府基於過去台日在大規模災害時曾互相援助，判斷此時緊急支援實屬必要，正研議向台灣提供日本所取得的部分AZ疫苗，此事已經透過多名日本政府官員與自民黨人士得到證實。

據報導，日本政府可能透過COVAX的框架向台灣提供疫苗，將在了解台灣方面有關所需供應量和交貨時間等資訊後進一步規畫。以最快下個月供貨作為目標。

疫苗 莫德納 陳時中

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