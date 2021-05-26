三級警戒延長 雙北急診爆滿…病床擠滿、患者躺走廊

確診病患暴增，北市聯醫工會指急診爆、病床滿、病患躺走廊，「醫療崩壞在即」。圖為示意圖。(本報資料照片)

全台昨天新增281例本土個案，連同校正回歸261例，總案例542例，自5月15日雙北升為三級警戒以來，確診者已達4121例；雙北大醫院已經爆滿，部分醫院急診擠滿人。

指揮中心指揮官陳時中 說，疫情雖未急遽惡化，但社區內仍隱藏病例，全國三級警戒延至6月14日；教育部長潘文忠也宣布，各級學校及公私立幼兒園停課也延至6月14日，兒童課後照顧服務中心、補習班等也停課。

陳時中說，疫苗 將陸續到貨，預計6月進來200萬劑，8月底則有1000萬劑，包括本土疫苗，希望廠商依照既定時程供貨，也呼籲COVAX平台不要因為其他因素干擾進貨時程。對疫苗廠牌，陳不願意透露細節，只說「顧慮當然很大，這段時間吃的虧還不夠大嗎？」

在新增281例本土病例中，144例男性、137例女性，個案分布以新北市154例最多，其次為台北市49例，台東縣也出現兩名確診案例，台灣 本島各縣市無一倖免；另新增6例死亡，年齡均超過60歲，且罹患慢性疾病，其中1人死亡後才確診，這波疫情從5月14日以來，累積23人死亡。

台北市長柯文哲表示，病床數緊繃，竟出現載送確診者的救護車繞來繞去，找不到醫院可收的慘況，他提出放寬確診病患一人一室規定，讓一間專責病房可收治兩名病患。指揮中心回應，將由「傳染病防治醫療網」網區指揮官參考病人住院必要性、急迫性，及醫院收治量能、病房硬體條件，彈性調整，不再限於一人一室。

「雙北大醫院都已經爆了！」台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民說，北部醫療量能吃緊，以台大為例，專責病房、負壓隔離病房均已全滿，但確診病人仍不斷被送進來。

北市聯醫工會表示，「醫療崩壞在即，基層醫護真的已經不知如何是好」，面對大量病患，只能告知，「我知道你很喘，但現在沒有重症呼吸器的床位」，指出目前北市聯醫實際狀況，其實是急診爆、床位滿、，還有許多病患躺在走廊，中央匡列接觸者速度太慢、院內感染資訊不明。

面對源源不絕的病患，醫護人員只能告訴病人，「等等看或許有病房」、「對不起我們真的沒有床位了」、「醫生等等就來了」、「我知道你很喘，但現在沒有重症呼吸器的床」，北市聯醫工會表示，「我們真的已不堪負荷，無法收治更多病患」。