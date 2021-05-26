我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診新增302例+校正331例 死亡暴增11例

洛杉磯鑽石吧華人母子命案 兇嫌是死者長子

三級警戒延長 雙北急診爆滿…病床擠滿、患者躺走廊

台灣新聞組／台北26日電
確診病患暴增，北市聯醫工會指急診爆、病床滿、病患躺走廊，「醫療崩壞在即」。圖為示意圖。(本報資料照片)
確診病患暴增，北市聯醫工會指急診爆、病床滿、病患躺走廊，「醫療崩壞在即」。圖為示意圖。(本報資料照片)

全台昨天新增281例本土個案，連同校正回歸261例，總案例542例，自5月15日雙北升為三級警戒以來，確診者已達4121例；雙北大醫院已經爆滿，部分醫院急診擠滿人。

指揮中心指揮官陳時中說，疫情雖未急遽惡化，但社區內仍隱藏病例，全國三級警戒延至6月14日；教育部長潘文忠也宣布，各級學校及公私立幼兒園停課也延至6月14日，兒童課後照顧服務中心、補習班等也停課。

陳時中說，疫苗將陸續到貨，預計6月進來200萬劑，8月底則有1000萬劑，包括本土疫苗，希望廠商依照既定時程供貨，也呼籲COVAX平台不要因為其他因素干擾進貨時程。對疫苗廠牌，陳不願意透露細節，只說「顧慮當然很大，這段時間吃的虧還不夠大嗎？」

在新增281例本土病例中，144例男性、137例女性，個案分布以新北市154例最多，其次為台北市49例，台東縣也出現兩名確診案例，台灣本島各縣市無一倖免；另新增6例死亡，年齡均超過60歲，且罹患慢性疾病，其中1人死亡後才確診，這波疫情從5月14日以來，累積23人死亡。

台北市長柯文哲表示，病床數緊繃，竟出現載送確診者的救護車繞來繞去，找不到醫院可收的慘況，他提出放寬確診病患一人一室規定，讓一間專責病房可收治兩名病患。指揮中心回應，將由「傳染病防治醫療網」網區指揮官參考病人住院必要性、急迫性，及醫院收治量能、病房硬體條件，彈性調整，不再限於一人一室。

「雙北大醫院都已經爆了！」台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民說，北部醫療量能吃緊，以台大為例，專責病房、負壓隔離病房均已全滿，但確診病人仍不斷被送進來。

北市聯醫工會表示，「醫療崩壞在即，基層醫護真的已經不知如何是好」，面對大量病患，只能告知，「我知道你很喘，但現在沒有重症呼吸器的床位」，指出目前北市聯醫實際狀況，其實是急診爆、床位滿、，還有許多病患躺在走廊，中央匡列接觸者速度太慢、院內感染資訊不明。

面對源源不絕的病患，醫護人員只能告訴病人，「等等看或許有病房」、「對不起我們真的沒有床位了」、「醫生等等就來了」、「我知道你很喘，但現在沒有重症呼吸器的床」，北市聯醫工會表示，「我們真的已不堪負荷，無法收治更多病患」。

疫苗 台灣 陳時中

上一則

新聞評論／親綠反串親中 編出蔡政府認知作戰

下一則

綠網軍反串造假陸認知作戰 高檢署下令嚴查

延伸閱讀

蔡總統：疫苗陸續到位 8月底目標1000萬劑

蔡總統：疫苗陸續到位 8月底目標1000萬劑
新增281例+校正261例 全台三級警戒、停課至6/14

新增281例+校正261例 全台三級警戒、停課至6/14
陳時中又哽咽...心疼警察 批八大行業偷開、不戴罩

陳時中又哽咽...心疼警察 批八大行業偷開、不戴罩
陳時中哽咽斥責不戴口罩害警染疫 民團提醒：勿獵巫

陳時中哽咽斥責不戴口罩害警染疫 民團提醒：勿獵巫

熱門新聞

宏都拉斯總統葉南德茲表示，為取得新冠疫苗，可能在中國設立商務辦事處。圖為葉南德茲2016年訪台，蔡英文總統以軍禮歡迎。(本報資料照片)

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

2021-05-20 02:27
台灣新北市新店區醫護人員21日正為當地居民進行病毒檢測。Getty Images

CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境

2021-05-22 06:37
蔡英文總統與行政院長蘇貞昌18日前往指揮中心，與台灣的疫苗廠商視訊了解目前進度，希望7月底台灣產的疫苗能供民眾使用。圖／總統府提供

台灣訂購莫德納疫苗 6月初可分批到貨

2021-05-18 15:02
統促黨總裁張安樂。圖／取自張安樂粉絲團

「白狼」揚言跟著陳時中 要民進黨接受中國疫苗

2021-05-24 10:47
食藥署今天收到莫德納疫苗的檢驗標準品。 圖／美聯社

莫德納要來了？ 食藥署證實200劑測試標準品抵台

2021-05-19 10:34
中央疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖：中央疫情指揮中心提供）

台本土確診增267例 陳時中宣布「全台三級警戒」

2021-05-19 02:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信
53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流

53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流
白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目

白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目
周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因

周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因
華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男

華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男