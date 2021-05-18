柯、侯逆時中 熱線後同步宣布停課

雙北市高中以下學校18日起停課，台北市博愛國小低年級學生17日中午下課，不少家長趕來接小朋友回家。(記者許正宏／攝影)

雙北市長柯文哲 、侯友宜 「逆時中」，昨超前部署宣布雙北高中以下學校、幼兒園、托嬰中心等全面停課。

雙北市繼前天宣布高三、國三學生停課到畢業典禮後，昨再拍板高中以下學生及補習班、安親班、幼兒園、托嬰中心等，今起停課兩周到5月28日，約80萬名學生受影響。基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹市、新竹縣等也陸續宣布高三、國三至5月28日不必到校；台中市則是高三、國三生今起到31日停課。

據了解，除了柯文哲與侯友宜昨上午的關鍵一通電話外，柯文哲早在前天本土確診達206例，北市宣布國三、高三停課後，市府就已打算周一宣布北市全面停課，侯友宜則說他上周六就有停課打算，但擔心老師和學生反應不及才延後。

北市府幕僚透露，從上周確診數及快篩陽性率達百分之十，市府評估認為洪峰恐還有兩周，必須有斷然作為。北市周日就開始規畫停課相關因應，加上新北市副市長劉和然昨先致電給北市副市長黃珊珊，告知新北有停課想法，柯侯兩人就在昨上午9點多，通上最後關鍵的決策共識電話，同步於上午10點半宣布高中以下停課。

北市府不具名幕僚說，這波雙北疫情失控，柯文哲也對中央的防疫 態度頗有微詞，因一開始中央掌控確診疫調足跡，但確診爆量後，卻又下放、授權給地方公布，讓柯文哲相當生氣，認為這是非常不負責任做法。

北市府官員說，柯文哲認為，目前中央的防疫作為太消極，加上侯友宜也有防疫升級想法，雙北攜手宣布停課，盼能讓大量擴散的確診數趨緩。

侯友宜說，他前晚決定要停課，便請劉和然打電話給黃珊珊，請他們與柯文哲及台北市教育局長曾燦金討論看看，昨早二度請黃珊珊向柯文哲確認，對方也認為雙北疫情嚴峻，有一同停課的必要，雙方就同步宣布。

台灣新聞組／台北18日電

雙北市今天起高中以下學校「停課不停學」，但未停班，許多家長亂了套，忙著如何安排孩子在家作息，有些家長索性居家上班或請假在家顧小孩；有的縣市則因孩子未停課，家長高度擔憂孩子到校群聚會有感染風險，乾脆幫孩子主動請防疫假。校園一團亂。

至於目前全國僅雙北市高中以下學校停課，許多其他縣市家長認為應全面停課。有家長說，部分學校沒冷氣，中小學難落實戴口罩，不如都停課；也有家長說，能請假的學童自主請假，把教室空間讓給不能請假的學童們。但有家長不支持全國停課，因為不是所有家長都可在家顧小孩。

第一線教師則直言「全校兵荒馬亂」，辦公室的家長請假來電響個沒完，還要同步盤點視訊設備、測試遠距教學，一測試發現遠距教學狀況百出。

一名台北市高中教師坦言「有老師還不熟悉軟硬體設備」，更別說要引導學生熟悉，他自己昨一整天「都在進行各種測試」，確認遠距教學軟體、硬體能否使用。一名新北市國小教師說，他任教的學校發給每個老師一台平板電腦，昨全校同步進行遠距教學測試，發現網路無法負荷，線上教學系統當機，「今天正式上陣，不曉得能否撐住。」還發現部分學生家中另有兄弟姊妹停課，但全家僅一台電腦，今起僅一人能上課。

憂心子女上學染疫，台中有家長已主動替孩子請假或向市府反映應停課，盧秀燕因此宣布高二、高一和國二以下包括幼兒園、補習班、安親班可自由請假卻又不停課的「彈性做法」，引起不少家長和學校更多疑惑，有學校批評，只有一套人力，政策會有後遺症。

彰化縣府未公布南彰是哪所國小停課，家長則難心安，有家長已把孩子送到校，近中午又接回子女，抱怨「為何不公布校名？」讓大家做好防範，也有家長主張應比照雙北，該停課就停課。

高雄市教育局表示，決定請假的家長要確認孩子行蹤，以免成防疫缺口；家長則擔心放孩子們在家，會變成「大小孩照顧小小孩」。