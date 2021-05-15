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台蘋裁326人 員工嘆「只比讀者早十分鐘知道」

台灣新聞組／台北15日電

2003年進軍台灣蘋果日報，昨天宣布在數位化洪流、香港政治局勢夾殺下，終不敵長期虧損，5月18日起停刊；香港保安局昨天也宣布，根據港版國安法，凍結壹傳媒創辦人黎智英持有的壹傳媒公司股份（約市值14億新台幣），以及他擁有的三間公司於香港本地銀行帳戶內的財產。

蘋果日報昨天下午5時宣布，紙本將於5月18日停刊，改為集中發展蘋果新聞網。內部消息指出，蘋果員工801人，預計裁員326人，蘋果員工感嘆，只比讀者早十分鐘獲知消息。

香港「蘋果日報」報導，壹傳媒行政總裁張劍虹表示，黎智英被凍結資產與壹傳媒集團戶口完全無關，集團及蘋果日報的運作及資金財務絕不受影響。

2003年5月2日台蘋發行，創刊號口號「一咬上癮」，由香港藝人鍾麗緹全裸上陣拍宣傳照，轟動台灣。專挖名人隱私、主打腥羶色的報導、快速、聳動即時新聞，衝擊台灣報業型態，但近年銷售量銳減，屢傳縮編裁員、易主轉賣。

台蘋日報昨在「致讀者」的一封信中表示，做為台灣第一分全彩綜合報紙，也是第一分以零售為主的報紙，不只強調有圖有真相，也開創不少紙媒創意，曾長期位居台灣銷量及傳閱率最高的報紙，但隨著網路發展改變閱讀習慣，雖然幾度嘗試即時新聞、動畫、訂閱制等轉型，仍不敵數位平台壟斷廣告資源，再加上香港政治局勢惡化，也使香港蘋果日報營運萬分艱辛，縱然縮減虧損，仍無法挽回頹勢。

台灣蘋果日報工會理事唐鎮宇表示，同事18年來辛勤工作，努力配合公司轉型，歷經數度裁員，最後仍由員工承擔後果，工會表達遺憾與不解，並要求公司依法與工會展開大量解雇協商，希望公司給出優於勞基法的資遣條件；若有違反勞動法令，工會不排除依法抗爭。

北市府勞動局表示，尚未收到大量解雇通報及員工勞資爭議申訴，但會密切注意，若有員工申訴，便會啟動相關行政流程。

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