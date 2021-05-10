「你一直在我身邊」殉職飛官孕妻 為亡夫留位點餐

失事飛官羅尚樺的孕妻PO文，在餐廳座位放著一隻穿著空軍飛行服的泰迪熊，表示在餐廳吃飯時，為先生留一個位子，她感性寫下「我不害怕、因為相信你會一直陪在我身邊」。(圖／取自空軍官校官網、D card網頁)

空軍F-5E戰機飛官羅尚樺懷孕的遺孀一家前日到餐廳用餐，疑先為母親節 聚會，席間特意空下一個位置，上頭放了一隻泰迪熊。服務人員詢問是否為了小孩留座，豈知女主人冷靜地表示；「不是小朋友，那是走了的先生。」還為這個泰迪熊坐鎮的空位點了啤酒，並放置食物分享盤，仿彿男主人隨後將會入席。事後疑似為這家人點餐的餐廳侍者到D card版上留言披露目擊過程表示：「這大概是我見過最美的愛情了」。

有網友昨天凌晨在網上以「這大概是我見過最美的愛情了」為名貼文說：「點餐時，遇到一桌6名客人，有個位子空著，上頭放了穿軍服的泰迪熊；我向座位旁懷孕的客人確認是小孩嗎？孕婦摸摸肚子說：『不是小朋友，是走了的先生』。」F-5E殉職飛官羅尚樺的孕妻到餐廳吃飯，總帶著穿飛行服的泰迪熊，並幫亡夫留位子，令點餐員工泛淚。

這名員工在Dcard貼文說，這是他見過最美的愛情了。貼文指出，全程感受到那位媽媽對生活依然抱持熱情，舉手投足間都帶來正向力量，其他貴賓也都很有禮貌，並沒有因他失禮而不愉快；這位孕妻讓服務人員準備分享盤放置在為夫婿留下的空位前，「還單點一杯啤酒給先生」，他點餐點到泛淚，感受到她的美麗與勇氣，相信她會帶著即將到來的小孩和全家人幸福的過下去。

空軍飛官羅尚樺孕妻為羅準備的專用水杯。圖／取自D card

羅尚樺的妻子懷孕4個月，也在IG感性寫下「我不害怕、因為相信你會一直陪在我身邊」。親友表示，不論出門吃飯或在家用餐，她都會替羅尚樺留個位子。