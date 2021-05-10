我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美3270萬人確診 45.8%已接種一針

報告：仇亞案件多 華人受害者近半 加州占40%最嚴重

「你一直在我身邊」殉職飛官孕妻 為亡夫留位點餐

記者洪哲政／台北10日電
失事飛官羅尚樺的孕妻PO文，在餐廳座位放著一隻穿著空軍飛行服的泰迪熊，表示在餐廳吃飯時，為先生留一個位子，她感性寫下「我不害怕、因為相信你會一直陪在我身邊」。(圖／取自空軍官校官網、D card網頁)
失事飛官羅尚樺的孕妻PO文，在餐廳座位放著一隻穿著空軍飛行服的泰迪熊，表示在餐廳吃飯時，為先生留一個位子，她感性寫下「我不害怕、因為相信你會一直陪在我身邊」。(圖／取自空軍官校官網、D card網頁)

空軍F-5E戰機飛官羅尚樺懷孕的遺孀一家前日到餐廳用餐，疑先為母親節聚會，席間特意空下一個位置，上頭放了一隻泰迪熊。服務人員詢問是否為了小孩留座，豈知女主人冷靜地表示；「不是小朋友，那是走了的先生。」還為這個泰迪熊坐鎮的空位點了啤酒，並放置食物分享盤，仿彿男主人隨後將會入席。事後疑似為這家人點餐的餐廳侍者到D card版上留言披露目擊過程表示：「這大概是我見過最美的愛情了」。

有網友昨天凌晨在網上以「這大概是我見過最美的愛情了」為名貼文說：「點餐時，遇到一桌6名客人，有個位子空著，上頭放了穿軍服的泰迪熊；我向座位旁懷孕的客人確認是小孩嗎？孕婦摸摸肚子說：『不是小朋友，是走了的先生』。」F-5E殉職飛官羅尚樺的孕妻到餐廳吃飯，總帶著穿飛行服的泰迪熊，並幫亡夫留位子，令點餐員工泛淚。

這名員工在Dcard貼文說，這是他見過最美的愛情了。貼文指出，全程感受到那位媽媽對生活依然抱持熱情，舉手投足間都帶來正向力量，其他貴賓也都很有禮貌，並沒有因他失禮而不愉快；這位孕妻讓服務人員準備分享盤放置在為夫婿留下的空位前，「還單點一杯啤酒給先生」，他點餐點到泛淚，感受到她的美麗與勇氣，相信她會帶著即將到來的小孩和全家人幸福的過下去。

空軍飛官羅尚樺孕妻為羅準備的專用水杯。圖／取自D card
空軍飛官羅尚樺孕妻為羅準備的專用水杯。圖／取自D card

羅尚樺的妻子懷孕4個月，也在IG感性寫下「我不害怕、因為相信你會一直陪在我身邊」。親友表示，不論出門吃飯或在家用餐，她都會替羅尚樺留個位子。

母親節

上一則

各國相挺vs.北京反對 學者：台參與WHA仍難樂觀

下一則

揚棄大陸軍制 結合「平戰一體」 台灣軍團改稱作戰區

延伸閱讀

IDF衝出跑道屬人因 空軍終下令：禁教官空中謾罵

IDF衝出跑道屬人因 空軍終下令：禁教官空中謾罵

孤單母親節 台殉職飛官孕妻餐廳為亡夫留位 感動服務生

孤單母親節 台殉職飛官孕妻餐廳為亡夫留位 感動服務生
半年了 殉職飛官F5E機骸打撈上岸

半年了 殉職飛官F5E機骸打撈上岸
升級F-16V 台飛官將首度駕機飛美 軍方：無所悉不評論

升級F-16V 台飛官將首度駕機飛美 軍方：無所悉不評論

熱門新聞

印度疫情急速惡化，醫院甚至氧氣短缺，新德里1名患者在車內呼吸氧氣。（美聯社）

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

2021-05-07 17:05
華航示意圖。聯合報系資料照片

染疫風暴讓200機師不能飛 華航5月12日起大規模砍班

2021-05-08 09:01
七大工業國集團（G7）外長5日在倫敦舉行會議後發布公報表示，支持台灣有意義參與世界衛生組織論壇及世界衛生大會。（中央社）

怕觸怒北京 G7挺台語調降Key…「強烈」不見了

2021-05-07 02:29
前美國國防官員包士可。(取自GTI官網)

前美官員：北京若出兵 華府應承認台灣

2021-05-04 17:02
富比世公布2021年台灣50大富豪榜，商宏福實業創辦人張聰淵以138億美元位居第一。 擷自網路

富比世2021台灣50大富豪榜 「鞋王」張聰淵躍居首富

2021-05-06 17:26
群聚再擴大 華航機師及諾富特飯店群聚風暴擴大，累計28人確診。諾富特飯店本館門口除了上鎖，還擺上交通錐。（記者鄭超文／攝影）

打過疫苗還確診 華航群聚足跡遍雙北 北北桃宜禁探病

2021-05-05 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國實際染疫死亡恐逾90萬人 佛奇：官方數據少算

美國實際染疫死亡恐逾90萬人 佛奇：官方數據少算
「真人版娜美」母女辣照曝光 網驚呆：基因太強大

「真人版娜美」母女辣照曝光 網驚呆：基因太強大
拜登政府加快租屋補助撥款 房東拒絕房客也能領

拜登政府加快租屋補助撥款 房東拒絕房客也能領
美軍巡邏阿拉伯海攔截帆船 查獲大批中俄式武器

美軍巡邏阿拉伯海攔截帆船 查獲大批中俄式武器
馬斯克：狗狗幣是貨幣的未來 母親節禮物也是狗狗幣

馬斯克：狗狗幣是貨幣的未來 母親節禮物也是狗狗幣