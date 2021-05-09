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熟齡離婚 分手原因…除了外遇更因生活習慣

台灣新聞組／台北9日電
熟齡離婚潮越來越多，50歲以上離婚男女件數大幅上升，圖非當事人。（記者曾原信／攝影）
熟齡離婚潮越來越多，50歲以上離婚男女件數大幅上升，圖非當事人。（記者曾原信／攝影）

愈來愈多怨偶決定放棄「老來伴」，在熟齡階段和另一半分手，各自單飛的原因不少都是長期積累生活中對彼此不滿的結果。

66歲陳女士退休前是補習班英文老師，丈夫是貿易公司主管，55歲那年跟丈夫提出離婚時，孩子已經上大學了。原本個性樂天的她，在談離婚期間因為分財產問題罹患憂鬱症，丈夫最後同意結束30年婚姻搬走，讓出共同持有的房子，讓她老後有安身之所。

陳女士說，多年夫妻會走上離婚一途，不一定是某一方外遇，有些是長年共同生活中的衛生習慣、脾氣、金錢觀等所致。當年她結婚時也甜甜蜜蜜，兩人走過許多挑戰，終究禁不起生活中的柴米油鹽考驗。

她說，她也有朋友早就自覺難以跟老公相處，多年來選擇視而不見，兩人同住一屋、各過各的，直到對方因健康問題倒下，才赫然發現餘生都得照顧這個人。她想，與其餘生要跟另一半在窒悶的婚姻中綑綁在一起，不如趁退休前放對方自由，也讓自己呼吸一口新鮮空氣。

「難道我不能有自己的生活嗎？」56歲蔡小姐與丈夫結褵多年，育有三名子女，她婚後專心照顧小孩、家庭，但每次她想追求自己的理想，卻不斷被另一半潑冷水，她計畫等孩子結婚就要離婚。

她說，丈夫是公司高階主管，在公司可以號令員工，分不清楚回家要跟家人培養感情，他在家裡講理不講愛，彷彿家人都是他的員工，下了班眼裡只有電視，不像以前兩人有很多話題共享，成了同住屋簷下的陌生人。

駿騰法律事務所江曉俊律師說，愈來愈多老夫老妻辦離婚，愈往北部愈多，熟齡想離婚的以女性居多，早期傳統觀念男尊女卑，男主外女主內，女性經濟沒獨立，孩子也還小，覺得離婚是件很丟臉的事，都會隱忍下來。現在男女平權，離婚沒什麼大不了，只要孩子成年，發展得不錯，很多女性就不忍了，他也處理過小孩勸爸媽離婚的熟齡離婚案件。 

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