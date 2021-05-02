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新冠疫情擴大已威脅社區 雙北轟中央疏漏

台灣新聞組／台北2日電
華航諾富特飯店爆發員工染疫，飯店目前清空靜置，左邊獨立的二館原作為防疫旅館，右邊是本館，中間則是桃園機場捷運的機場旅館站入口。（記者鄭超文／攝影）
華航諾富特飯店爆發員工染疫，飯店目前清空靜置，左邊獨立的二館原作為防疫旅館，右邊是本館，中間則是桃園機場捷運的機場旅館站入口。（記者鄭超文／攝影）

華航機師、諾富特防疫旅館工作人員爆出接連染疫，威脅社區。台北市長柯文哲昨指中央「戰術錯誤引起破口」，應把機組人員列為接種疫苗第一線；新北市長侯友宜也批中央有明顯疏漏，引發社區感染疑慮，造成人心恐慌。

對於侯友宜的批評，指揮中心指揮官陳時中昨天在記者會表示：「做得好不好，我們都可以接受大家公評，但講到嚴重疏忽，我們要鄭重否認。」

行政院長蘇貞昌昨一早視察指揮中心則表示，指揮中心抗疫一年多盡心盡力，但難免會有人員、場所沒有做到位，希望各界多一點鼓勵與加油，國際疫情嚴峻，台灣防疫成果世界第一，但不可以掉以輕心。

柯文哲說，當初決定打疫苗的順序，有戰術上的錯誤，把防疫專責醫院列為第一優先，現在重來看一遍，應是機組人員要先打。他指出，機組人員比處理新冠肺炎病人的醫院更危險，應該馬上補起來。他還預測，台灣疫情不打疫苗問題不會解決，目前鎖國狀態至少要維持六個月以上。

新北市長侯友宜指出，這段時間大家認為疫情控制很好，心情有所鬆懈，甚至包含指揮中心，華航已有很多機師染疫，竟忽略防疫旅館是高風險地方，員工是否要列入高風險列管對象，要求旅館隨時通報健康管理情形。他說，指揮中心這塊明顯疏漏，不但要檢討，更要快把漏洞補足。

侯友宜說，新北防疫已提升全面警戒，室內集會採實聯制，超過1000人的室外集會，防疫計畫須提報衛生局、消防局核定，尤其第一線問診醫師要落實詢問TOCC、加強通報。

機師感染關聯 製表／陳雨鑫、陳碧珠
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防疫 侯友宜 疫情

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