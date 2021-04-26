救台鐵 政府每年補貼59億元 力拚3年企業化

太魯閣號事故後，台鐵改革議題再度引發討論。行政院長蘇貞昌25日聽取新任交通部長王國材、台鐵局長杜微所提台鐵改革方案。（記者林伯東／攝影）

新任交通部長王國材、台鐵 局長杜微上周到位，行政院長蘇貞昌昨天首次聽取台鐵改革方案，討論「安全、安定、轉型」3大目標：未來台鐵新建工程改由鐵道局辦理；偏鄉、小站虧損及舊制退休金 每年約59億元（台幣，下同），將由政府埋單，但未提關鍵的票價調整。

蘇貞昌表示，台鐵擔負照顧服務性路線及偏遠小站的政策責任，因此他決定，相關虧損由政府補貼，讓台鐵無後顧之憂；另外，未具自償性建設經費及每年應負擔的舊制退休金及其衍生的利息，政府也會吸收。

王國材說明，台鐵現有40幾個無人招呼站，服務性的車站約有20個，每年虧損11億元；而員工舊制退休金每年要付40億元、利息8億元。前述合計約59億元，都由政府負擔。他轉述，蘇揆希望台鐵不要因為沉重壓力下，為了省成本、影響安全。

王國材也重申，台鐵員工在整個改革、組織局部調整過程，薪資、福利 權益不會改變，讓員工能安心專心能安全營運、服務到位。至於台鐵企業化的期程，王國材說，現在的步驟，第一是安全，再來是組織局部調整；第二是財務改革部分，「企業化是設定在3年後」，最重要是讓員工能放心進入第3階段的企業化轉型，會逐步進行。

台鐵負債4000多億元，行政院允諾補貼台鐵偏遠路線、小站、退休金支出，每年約59億元。但台鐵去年就虧損逾68億元，且根據台鐵過去估計，依現況不做任何財務調整，2028年累績虧損將達1879億元，總負債更會飆升至5392億元，若考慮車輛汰換、人力進用問題，以及鐵路立體化造成額外營運成本，每年補助59億元可說杯水車薪。

自1978年國道通車，台鐵40多年來都沒獲利，高鐵2007年通車後，台鐵營運更是雪上加霜，每年人事費用就要150億元以上，超過年度支出一半。

以2017年至2020年為例，每年收入約260億元至280多億元，支出卻從287億元增至327億元，4年來虧損分別為13.5億元、24億元、32.8億元、68.1億元，累績虧損至去年已達1241.18億元，負債4079億元。

桃機公司前總經理、台鐵體檢小組成員林祥生表示，若不思考票價調整議題，台鐵虧損還是會持續擴大，他強調，合理化營運成本才能有效經營，否則台鐵仍是「虧本生意」。台鐵企業工會理事長陳世杰也說，只補貼偏遠路線或小站虧損根本不夠，還有愛心票、接駁高鐵等經費都應協助，才能合理化營運成本。