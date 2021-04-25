等13年捷運來了 盧秀燕：真的蓋太久了！但我們做到了

2008年，盧秀燕安排行政院與台中市政府團隊協商，決定興建台中捷運。(圖：台中市政府提供)

台中捷運 今天中午12時正式通車了！通車典禮上，台中市長盧秀燕致詞說「我們終於有捷運了！」從簽約到完工，花了13年，終於等到這一天，相信大家內心的感動和我一樣。所以說一天可以換下中捷制服，但不會卸下重擔。

盧秀燕説，馬英九 總統當選，2008提出5年5000億台幣特別預算 ，當時她擔任立法院財政預算委員會主席，特別在立法院青島會館，安排台中市長胡志強的交通團隊和時任交通部長毛治國先生的團隊面對面協商台中三大交通建設預算，包括今天的台中捷運綠線、台中鐵路高架化，以及台74線，那次會面非常成功。

當年底，2008年11月15日，台中市胡志強市長、台北市郝龍彬市長和毛治國部長簽署三方興建和營運協議，盧秀燕説「我就在現場見證。」

2009年，馬英九總統親自到台中主持捷運綠線開工，動下了第一鏟。

重大建設就像大隊接力 一棒接一棒，預算也必須分年編列。台中捷運綠線蓋了13年，歷經馬英九、蔡英文兩位總統丶9位行政院長丶8位交通部長；二位台北市長郝龍彬和柯文哲丶還有三位台中市長，從胡志強市長、林佳龍市長到秀燕，以及歷屆中央與地方民代支持。

盧秀燕說，更要感謝負責興建的台中市交通局、台中捷運公司和台北捷運工程局三個基層團隊。

為了蓋完這條捷運，她非常嚴格，要求也很高，但他們全力以赴，使命必達「我是最了解他們辛苦的人。」

尤其北捷局負責土建的洪崇坤主任、負責水環的張永昌主任、負責機電的陳茂生副總工程司和李正忠主任等大批工程人員，他們從2009起就被長期派駐台中，不眠不休為台中建設第一條捷運，她大聲唱名「因為他們不應該是無名英雄，而應該被記住、被感謝。」

台中捷運綠線花了13年，盧秀燕説，真的蓋得太久了，曾經因為遙遙無期，蓋得市民差點沒信心。所以她承諾市民朋友，一定努力讓捷運綠線完工通車。「開不了工的要開工，像大智路打通；完不了工的要完工，像台中捷運綠缐」我們做到了！

盧秀燕穿台中捷運公司制服，表示和同仁站在一起，做最後通車的奮鬥「我已經穿了好幾個月」當然有換洗，要穿到讓捷運綠線正式通車才會換下。明天起，我可以換下這身制服，但不會卸下重擔。

盧秀燕強調，這不是結束，而且二個新使命的開始：第一個開始是，未來我們會好好安全營運，以乘客為最大考量。過去一個月試營運期間，搭乘的人次已經超過二百萬人次，顯見民眾對台中捷運緑缐的熱烈支持。

第二個開始，台中是全國第二大城市，光靠一條捷運不夠，我們一定要做捷運路網。已制定「捷運大台中計劃」，而且捷運大台中的路網 這個月剛獲交通部核定。歡迎大家多多搭乘，也歡迎常來台中。