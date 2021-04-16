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打疫苗仍染疫 金山灣區逾百「突破病例」成病毒線索

台灣本島首見牛結節疹確診 農委會副主委：可能從對岸傳入

記者彭宣雅、江婉儀、陳熙文／台北16日電
台灣本島新北市林口首見牛結節疹確診案例，中央成立牛結節疹中央災害應變中心。，嘉義縣家畜疾病防治所防疫人員16日起逐場訪視，未掛捕蚊燈處罰。(圖：嘉縣家畜所提供)
台灣本島新北市林口首見牛結節疹確診案例，中央成立牛結節疹中央災害應變中心。，嘉義縣家畜疾病防治所防疫人員16日起逐場訪視，未掛捕蚊燈處罰。(圖：嘉縣家畜所提供)

繼金門去年7月發現牛結節疹確診後，台灣本島也首見案例。農委會15日緊急舉行記者會表示，新北市林口一家肉牛場發現牛隻皮膚結痂且發燒，經農委會家畜衛生所檢驗確診為牛結節疹，基因定序與中國大陸牛結節疹病毒百分之百相同，八頭確診牛隻已就地焚燒掩埋，周邊牧場移動管制中。

屏科大獸醫學系名譽教授吳永惠說，牛結節疹現在東南亞、香港、印度都有，國外統計對乳牛傷害更大，泌乳量、懷孕牛流產損害很大，這次雖在肉牛場發現，但台灣以乳牛為主體，不能輕忽危險性與風險。

農委會主委陳吉仲強調，牛節結疹只會感染牛，透過蚊蠅傳播，不會感染人，也不會對牛肉、肉乾、牛奶造成食安疑慮。

行政院發言人羅秉成說，陳吉仲已向行政院長蘇貞昌報告疫情，該病須通報世界動物衛生組織，蘇第一時間已指示成立「牛結節疹中央災害應變中心」，首要之務在阻止疫情蔓延。

農委會說，該牧場有130頭牛，八頭感染就地焚燒掩埋；案例場周邊三公里內有另一養牛場，97頭進行移動管制；案例場周邊10公里以及新北全市養牛場共12場、1772頭牛，全面檢查。

農委會副主委黃金城說，畜衛所備有4萬5000劑疫苗，另向疫苗銀行訂購十八萬劑，三天內北北基、桃竹苗牛場全面施打；後續兩周內全國牛隻都要施打。黃金城說，這疫苗非常有效，盼施打後將產業傷害到最小。

黃金城說，根據基因序列，這次跟去年金門以及中國大陸發表的序列百分之一百相似，推測一是去年金門疫情後雖有打疫苗，病毒仍存在昆蟲體內，透過昆蟲傳播；另也可能從中國大陸傳進來，蚊蠅透過貨船或貨機運輸進來叮咬牛隻。

中興大學昆蟲系教授杜武俊認為，這是新感染事件，與去年金門發生的牛結節疹不太有關聯。

疫苗 疫情 中國

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