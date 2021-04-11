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抽水解旱 雲彰地層下陷恐加劇 高鐵安全成焦點

台灣新聞組╱台北11日電

台灣遭遇大旱，地下水抽取量大增，近年好不容易控制住的西南沿海地層下陷情況恐加劇，特別是高鐵沿線下陷嚴重的雲林、彰化，引發各界關切。成功大學水工試驗所水資源環境組監控資料顯示，旱象以來，雲林縣部分地層下陷區相較前一年的下陷量已超過一倍，高鐵行車安全成焦點。

高鐵和水利署指出，雲彰地區下陷較顯著路段，均在高鐵設計規範容許界限值內，且差異沉陷趨勢減緩，不會影響高鐵結構與營運安全。農委會農水署表示，近期未接獲有關農民超抽地下水的訊息。

西南沿海地層下陷嚴重地區，也就是每年下陷量超過三公分的地區，主要集中在雲林、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東等沿海地區，特別是雲、彰一帶，在八○年代每年下陷量超過十公分。為保障高鐵在雲、彰下陷區的行車安全，政府在2011年啟動「雲彰方案」，積極管制地下水使用並開發替代水源，減緩下陷情形。

不過，近日中南部缺水嚴重，高鐵下陷最嚴重的雲林縣土庫段附近的農田，時常可見農民抽水灌溉；彰縣府也發現，近期缺水嚴重，水井用量比例最高的芬園鄉商業區傳出水井抽不到水；芳苑鄉農民說，先前一期稻作插秧期缺水，很多人找業者鑿新井，都沒有提出申請。

根據雲林土庫國中的監測站數據顯示，2019年4月到2020年2月，地表下零到300公尺的下陷量為1.2公分，但2020年4月到2021年的2月，下陷量已達2.8公分，下陷量超過一倍。

成大水資組指出，受旱象影響，地層下陷一定加劇。雲林的年最大下陷量大約6.5公分，2020年的情況較好，下陷量為5.5公分；但受旱象影響，預估雲林今年下陷量恐超過6.5公分，沿海地區的下陷也可能再增加，情況不樂觀。

大旱缺水，高鐵路段下陷最嚴重的雲林縣土庫段附近的農田仍不斷抽水灌溉，埋下地層下陷...
大旱缺水，高鐵路段下陷最嚴重的雲林縣土庫段附近的農田仍不斷抽水灌溉，埋下地層下陷隱憂。（本報資料照片）

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