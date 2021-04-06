「假國造真外購」？台灣拉艦升級 由中科院向法採購

海軍司令部表示，拉法葉艦升級案依作戰需求「籌建、籌購」所需裝備，全案均已有妥善規劃。（記者洪哲政／攝影）

海軍協議將六艘拉法葉艦升級案交由中山科學研究院擔任主合約執行，但全案恐採「假國造、真外購」模式執行。據證實，海軍拉法葉升級案，中科院與法方將於5月簽約，除艦上防空飛彈海基劍二建置、戰系性能提升由中科院負責外，其餘艦船升級項目，包括雷達、聲納與輪機，恐須透過中科院向法方採購，總預算 合計約三百億元。

中科院表示，拉法葉升級案「戰系項目」及執行預算，刻由海軍進行整體規畫，中科院將依海軍指導配合執行，目前尚未與海軍簽署委製協議書。

海軍司令部表示，海軍各項武器裝備籌建，是依敵情威脅及國軍聯合戰力規畫指導，原則優先採用中科院自行研製完成作戰測評合格，符合作戰需求、具備服勤的裝備為主；而拉艦升級案依作戰需求「籌建、籌購」所需裝備，全案均已有妥善規畫。

據了解，在法方透過國內重量級立委向層峰說明的遊說競爭下，海軍六艘拉法葉（康定級）艦性能提升案，政策上仍採「國防自主」模式，由中科院擔任主合約商執行全案。原因是法方提供的升級案，並未包括武器系統提升，而中科院在「海劍二」防空飛彈發展上已克服垂直發射技術，正與美方洛馬進行智財權授權或技轉協談程序。