台鐵產工：要漠視到什麼程度 外包品質參差風險全民擔

太魯閣號事故釀重大傷亡，台鐵產業工會痛批交通部、台鐵局聲明看不出反省，圖為工程人員出動大型吊掛機具，要將卡在隧道內的車廂拖出。（記者余承翰／攝影）

台鐵 408次太魯閣號 發生撞車事故，台鐵產業工會昨再批交通部、台鐵局聲明看不出反省，並提到台鐵長期人力不足，大量向外發包，大小標案品質參差不齊，等於是把民眾安全拋諸腦後，時至今日發生慘案，台鐵還想把責任都丟給包商？工會強調，將繼續追究事故發生原因。

台鐵產工說，普悠瑪事件才過兩年多，許多家屬求償仍未告一段落，台鐵展現的卻是傲慢與怠惰，對賠償沒有誠意，對於改革態度消極，太魯閣號事故不禁讓人質疑是單純意外或人為疏失，或台鐵聲稱的廠商疏失，「交通部及行政院到底還要漠視台鐵的慘況到何種程度？」

台鐵產工也提到，台鐵本來有自己運工機電的維修跟保養體系，但十多年來，人力不斷流失，工務、機務、電務單位長期處於人力不足的情況下，必須不斷發包，但台鐵卻無法管控品質，釀成疏失的後果，就是全民承擔。

台灣 鐵路產業工會理事長王傑批評，事故發生後，台鐵輕易推給廠商，但台鐵身為發包機關，難道沒有善盡監督管理責任？

王傑強調，事故來由不會只是單一的，一定是很多層疏失堆疊起來，幾個工會長期呼籲台鐵人力不足、設備問題、制度文化都需要改變，但行政院、交通部、台鐵卻給工會一種漠視的態度，因此要再次沉重呼籲，真正的改革應該要落實。