台帛泡泡「消泡」？ 次發團只剩10人 學者：流程麻煩壞心情

台帛旅遊泡泡首發團1日啟航，衛福部長陳時中（左）到登機室送機。(記者鄭超文／攝影)

「幾乎滿班」的台帛旅遊泡泡首發團，昨在指揮官陳時中宣布「123人全採陰」後，正式啟航，旅客開心拿著陰性報告通關登機，一路相機、手機猛拍，帛琉方則在機場 安排迎賓舞。但4日的「次發團」因銷售不佳，六家旅行社中僅剩1家、10人「吹泡泡」，7日的團也至少有4家業者不出團，業者憂心泡泡成「泡沫」。

「帛琉、我們來了。」昨首發團123人，其中100名為台灣旅客，人數未達每班110人上限，其餘23人為帛琉總統惠恕仁等，一行人核酸檢測（PCR）全部陰性，旅客興奮歡呼，下午從桃機搭乘華航班機出發，晚間7時多抵達帛琉。

百名旅客昨候機時先在桃機血拼，讓免稅店久違熱絡。參與首發團的百夫長旅行箱創辦人陳志彬說，「終於能出國了」，原本去年清明連假規畫出遊帛琉，因疫情 延宕，日前聽到旅遊泡泡吹成了，不管價錢先報再說，一圓去年的夢。

不過，4日「次發團」傳出因作業時間太趕、消費者意願低等狀況，交通部觀光 局證實，僅一家旅行社KKday、10人出團，雄獅、巨大、鳳凰、五福和大榮等因收不到人不出團。

據了解，4日的次發團儘管詢問度高，但不是無人報名，就是報名了卻沒繳訂金，造成「千人詢問、無人繳錢」的窘境，讓業者只好選擇放棄不出團，又或是忍痛「勸退」民眾延後參加後續的團。

雄獅旅行社總經理游國珍直言，說走就走只有老人家跟退休族群，但老人家幾乎不會選擇要出海的海島行程。大榮旅遊總經理郭文瑞說，華航前天有找業者開會，表明「前三班賣多少收多少」，讓業者損失降到較低，否則勉強出團會虧更大。

靜宜大學觀光事業學系教授黃正聰分析，後續收客不佳主要是價格太高、擔心疫情、僅限團體、程序麻煩等四大原因，尤其旅客因檢疫要求，出發前得在機場候機長達六小時，再加上返台後五天加強自住健康管理、九天自主健康管理，這麼麻煩的流程，一定壞了很多人的心情。