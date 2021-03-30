「車道車位不算公設」 立院下會期拚修法

公設比過高議題受關注。內政部次長花敬群29日表示，車道、車位的公設，「不可以計入樓上的公設一起來算」，將提出相關修法。（記者季相儒／攝影）

公設比過高議題備受朝野關注。內政部 次長花敬群昨天列席立法院備詢時表示，確實有些瑕疵要檢討，像是車道、車位的公設，「不可以計入樓上的公設一起來算」，可能在立法院下會期提出相關修法。

花敬群昨赴立法院內政委員會報告「住都中心於居住正義議題中扮演之功能與定位」。民進黨 立委莊瑞雄質詢提及新成屋的公設比對消費者很不公平，像是對沒有開車的人來說，車道算入公設比就沒道理；有些大樓內彈琴的地方「咚咚咚」很好聽，但有的人就沒有在彈琴，連這些全都算進去公設比。

莊瑞雄說，不是每個住戶都會用到，造成無謂、不公平分擔，因而增加太多購屋成本，讓有需要的人來分擔才是對的，他認為應該要分開計價，對消費者比較公平。

花敬群說，「咚咚咚」那些地方都有在檢討，是否要分開定價，其實很難規範，因為買房就是看總價；如果公設比要比主建物便宜三折，只是「先射箭後畫靶」。因此，差別計價的邏輯在，實務上就算要做也只是形式，無法降低價格，反而應該降低公設面積，這樣才能降低價格。

花敬群表示，目前方向是，停車場車道、車位公設，不可以計入樓上公設一起來算，相關法案正在準備，可能的話希望下會期提出相關法案。

內政部官員受訪透露，目前內部已在研議「建築技術規則」相關修正草案。官員說明，現行公設計算方法，是每個停車位所占的公設，要以停車位面積乘以一定比例，所以有很多通道或車道，會被計入樓上住戶的公設內，即使該住戶不買車位，也會買到這一部分。

官員說，目前修正方向，就是要修正公設計算方式，若樓上住戶沒有買車位，但樓下有機電等設施，他還是會用到這些公設，因此應以機電設施乘上一定比例計算，剩下計入車位公設，把用途區分清楚。

房市專家、清大科技管理學院榮譽講座教授張金鶚認為，應將公設多少、持分、車道價格等資訊公開透明標示，也將不同公設的計價要多少錢說清楚，亦即「分離計價」、「資訊透明」，讓消費者可自己做選擇。