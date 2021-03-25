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台護理師接種AZ疫苗 急性過敏送加護病房

記者陳雨鑫／台北報導
一名40多歲護理師接種AZ疫苗後不到10秒，出現急性過敏反應，圖非當事人。（記者季相儒／攝影）
一名40多歲護理師接種AZ疫苗後不到10秒，出現急性過敏反應，圖非當事人。（記者季相儒／攝影）

台灣開打AZ疫苗後，嚴重不良反應個案情況首度曝光。一名醫師透露，北部某醫學中心一名40多歲護理師，昨天早上接種AZ疫苗後不到10秒，出現急性過敏反應，全身起疹、臉部紅腫、喉嚨腫脹、心悸等劇烈反應，醫師立即給予氣管擴張劑，緊急搶救，生命跡象穩定後，將該個案送進加護病房(ICU)觀察。

指揮中心發言人莊人祥表示，昨天下午確實收到一例類似情節的不良反應通報案例，至於是否歸類在嚴重反應，將再進一步了解。

根據指揮中心統計，接種前兩天，共四例接種不良事件，除指揮官陳時中接種後發燒，專家諮詢小組召集人張上淳昨天表示，本周一接種AZ疫苗後，當天手臂痠脹，晚間出現畏寒、倦怠，體溫為37.5度，第二天持續發燒，吞了「普拿疼」，體溫才降下來。

一名不願透露姓名的醫師表示，該名醫事人員屬容易過敏體質，接種前評估並無異常，不料接種後立即出現過敏反應，整個過程不到10秒鐘。院方指出，該名醫事人員是在打針後的五分鐘出現過敏反應，應屬於「急性過敏反應」。

台大兒童醫院院長黃立民表示，接種疫苗引發過敏性休克機率約10萬分之一，此次台灣拿到11.7萬劑AZ疫苗，可預期會出現一、兩例過敏性休克案例，但如開打第二、三天就出現有嚴重不良反應，這「有點太快了」。

過敏 疫苗 台灣

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