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F-5E戰機失事 藍轟：有錢砸10億救鳳梨 沒錢換彈射椅

記者洪哲政、潘欣中／台北24日電
兩架F-5E戰機疑似擦撞失事墜海，23日在屏東南仁漁港旁的沙灘發現大片飛機殘骸。(記者劉學聖／攝影)
兩架F-5E戰機疑似擦撞失事墜海，23日在屏東南仁漁港旁的沙灘發現大片飛機殘骸。(記者劉學聖／攝影)

空軍台東基地兩架F-5E戰機在屏東外海失事，檢察官初步研判羅尚樺中尉因為「戰機彈射，導致頭部外傷，顱內出血，終因中樞神經休克而死亡」。專家說，這個原因與去年10月失事殉職F-5E飛行員朱冠甍上尉死因相同，空軍未緊急採購新式安全座椅，輕忽飛官人命。

國民黨前國防立委林郁方質疑，去年同案事發後，空軍為什麼不緊急採購新品？而新的彈射椅完成汰舊換新前，F-5戰機為何不先停飛？對空軍而言，有什麼比飛行員的命更寶貴的嗎？請問三軍統帥，如果這次禍因還是彈射椅的話，誰該負責？

失聯飛官頭盔尋獲

空軍台東志航基地兩架F-5E戰機，日前在屏東縣牡丹旭海漁港空域擦撞，雙雙墜海，中尉飛行官羅尚樺不治，上尉飛行官潘穎諄仍失聯。海陸空擴大搜索，動員兵力近300人，尋獲潘穎諄的飛行頭盔並發現皮鞋、飛機殘骸、救生衣等。軍方研判潘跳傘後可能被吹向九鵬山區，兩棲蛙人及陸軍特戰兵執行搜索，搜救人員僅小睡一會兒，天一亮又出動，「不放棄任何機會和希望」。

跳傘逃生仍傷重殉職的羅尚樺，檢方根據頭部外傷、顱內出血的傷勢，研判應是彈射逃生時傷及頭部。退役飛官表示，很可能彈射第一時間因姿勢問題，致頭部撞擊座艙罩，也可能是彈射角度，致飛行員彈射後撞擊海面，他認為前者的可能性較大。行政院證實，國防部已核定將F-5戰機換用英國馬丁貝克公司的新款MK16彈射椅，預計今年底可交貨。

對此林郁方表示，他非常不解為何農委會有辦法在幾天內就撥款10億元台幣補助鳳梨外銷，國防部卻不能動用預備金立刻採購新型彈射椅？在這個國家，這麼多F-5飛行員的生命還不如一顆鳳梨是嗎？

軍警搜尋找到救生衣。(記者劉學聖／攝影)
軍警搜尋找到救生衣。(記者劉學聖／攝影)

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