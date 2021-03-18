1生只能改3次 內政部：當心踏上「不鮭路」

基隆市張姓警員17日到戶政所申請改名，在原名後方再加上「宜蘭之子超粗大深海鮭魚王」，只為免費享用迴轉壽司，內政部提醒民眾，改名期間若涉及證件可能衍生法律爭議。(記者邱瑞杰／翻攝)

知名連鎖店推出的諧音哏活動，掀起改名「鮭魚」風潮，內政部 昨天透過臉書 提醒民眾，依大法官解釋及「姓名條例」規定，大家都能自由擁有喜歡的名字，一人一生有三次改名機會，但還是請大家慎思愛護自己的好名字，好好珍惜使用戶政資源。

根據統計，截至昨日有逾百位民眾到戶政機關改名，內政部小編在臉書附上「實至名鮭」KUSO辭典圖表示，若未算好三次改名額度，可能因此踏上「不鮭路」。

改名須攜帶身分證、戶口名簿及當事人近兩年拍攝的相片，換發戶口名簿費用每份台幣30元，換領身分證每張台幣50元。內政部戶政司長張琬宜表示，依姓名條例，名字字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因就可改名，但以三次為限。

政治大學傳播學院兼任教授鄭自隆指出，店家推此行銷手法應以為沒人會叫「鮭魚」，是無本宣傳，卻未考慮台灣 社會的特殊現象；店家雖博取到新聞版面與網路聲量，但對品牌恐怕有傷，不見得加到分。

中市民政局長吳世瑋說，民眾申請改名多半會受理，但為免費吃壽司改名，實在應三思而行。板橋戶政事務所主任盧碧蘭表示，在身分證改名可換證，但戶籍謄本會顯示歷次改名紀錄，「紀錄跟著一輩子」，萬一求職遇上雇主要看戶籍謄本，發現曾改名叫「鮭魚」，老闆怎麼想？

盧碧蘭說，很多年輕人改名「鮭魚」後，優惠期過後再改回來即可，但中間可能衍生法律爭議；改名包括信用卡、護照、健保卡、行照駕照等證件都要改，萬一當「鮭魚」這幾天出了什麼狀況，只有身分證是正確名字，其他證件都是舊名，恐出狀況。