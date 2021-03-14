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專家：變種病毒應不會觸發第4波疫情

國境遲未開放 北市觀光旅館住房率 去年不到三成

記者邱瓊玉／台北14日電
受到疫情影響，國境遲未開放，也讓觀光旅館備受衝擊。(記者林麗玉／攝影)
受到疫情影響，國境遲未開放，也讓觀光旅館備受衝擊。(記者林麗玉／攝影)

受到疫情影響，國境遲未開放，也讓觀光旅館備受衝擊。根據交通部觀光局統計，北市觀光旅館前年平均住房率還有7成4，去年僅剩不到3成，不僅是6都最低，也是全台最慘；其次是桃園3成1、新北近4成。如今台帛旅遊泡泡有望成型，不少旅館業者卻悲觀，直言旅遊泡泡讓人民「出國」，恐使國旅泡沫化， 擔心今年出現旅館休業、倒閉潮。

觀光局統計，去年北市觀光旅館住房率平均僅剩2成8，桃園市也不惶多讓，前年住房率還有7成，去年僅剩3成1，新北則是3成9，台中、台南、高雄也都呈現下滑趨勢，平均住房率約4、5成，和往年動輒6、7成的「榮景」差很多。

也因為住房率下降，不少旅館降價求生，連帶讓不少縣市的平均房價也呈現下滑趨勢。以台北市為例，前年平均房價約4384元(台幣，下同)，去年則是3460元，降價近千元；新北去年平均房價約3729，相較前年的4306元，同樣下滑不少。

反觀去年國旅熱點的花東縣市，去年住房率、房價都呈現上揚趨勢。其中台東縣去年住房率約6成2，房價3843元；花蓮縣住房率為5成9，房價4207元，穩居全台22縣市中前5名寶座，另外像是離島的金門、澎湖等縣市，去年住房率都和前年相差無幾。

新北市旅館商業同業公會理事曾美絹直言，去年真的很慘，以她自己為例，前年光是兩個月的營業額還可以做到千萬元，去年僅剩百萬元，兩者相差十倍之多。

如今雖然在討論旅遊泡泡，但以帛琉，大多都是台灣人出國，帛琉人怎麼會來台灣玩？她擔心，國旅沒有顧好，現在又把人帶出去，豈不是生意更差嗎。

台北市旅館公會常務監事邱樂芬則認為，旅遊泡泡是出國，但旅館業要的是有人入境，兩者差很多，國際客一天沒有來台灣玩，對都會區的旅館就是幫助有限。希望相關部會也可以伸援手，包括水電費減免等，不然現在北市旅館公會的會員有332人，再這樣下去，今年恐怕會有更多同業休業，甚至倒閉。

旅館 房價 觀光

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