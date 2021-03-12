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半導體產業備戰 台灣水荒衝擊蘋果、特斯拉

台灣新聞組／台北12日電
水情吃緊，半導體製造廠無不高度戒備，圖為科學園區的水車。(本報資料照片)
水情吃緊，半導體製造廠無不高度戒備，圖為科學園區的水車。(本報資料照片)

巴隆周刊（Barron's）報導，台灣的乾旱可能傷害晶片生產，若旱象未能緩解，蘋果、特斯拉等公司可能受到影響，因為生產顯示器及其他裝置的零組件需要用到水。

巴隆報導說，半導體的生產需要非常龐大的用水量，而包括台積電在內多家重要的台灣半導體製造廠，目前正遭遇數十年以來最嚴重的乾旱。如果旱象持續下去，可能進一步威脅已經十分吃緊的全球半導體供應。

台灣水情吃緊，科學園區業者也緊張。經濟部水利署長賴建信、新竹市長林智堅昨日與新竹科學園區廠商座談，討論新竹地區未來水資源規畫與抗旱應對。賴建信回應竹科廠商，未來可做到「減供不停供」，努力朝備援管線增水努力；林智堅則承諾若遇取水需求，會與科管局為廠商共同規畫交通路線。

賴建信表示，今年初跟新竹市府一起規畫抗旱應變計畫，包括抗旱水井、相關備援抗旱等方式。

巴隆引述台積電最新的社會責任報告指出，這家全球半導體製造龍頭在台灣的生產設施每天需要大約15.6萬公噸的水，該公司已採取一些措施回收水並加以循環利用，並且使用其他技術以降低用水量。

台積電的發言人向日經亞洲表示，該公司已開始用卡車運水以為生產線取得更多用水。 台積電為超微（AMD）及蘋果iPhone及Mac的處理器生產晶片。

報導指出，台灣官員本周稍早表示，將有足夠的儲水量，能使台積電維持正常營運並且一直持續至5月下旬。通常，台灣的雨季從3到5月，然後6至8月為颱風季節。台灣政府上月對工業用水發布限制。

由於嚴重乾旱，台灣政府曾在2015年發布對工業廠商的用水限制。根據華爾街日報當時的報導，從前一年10月至該年3月的總降雨量，是1947年開始記錄以來的最低。然而，台灣此次的乾旱更令人擔憂，因為台灣去年並未受到颱風侵襲。

台灣 台積電 晶片

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