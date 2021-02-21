史瓦帝尼王國國王染疫 台灣醫療團隊治癒

史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（左）染疫，使用台灣贈送藥物後痊癒。圖為他與蔡英文總統（右）。 （本報資料照片）

長年協助友邦史瓦帝尼王國的台北醫學大學附設醫院，1月間派團前進史國，協助治療史國國王恩史瓦帝三世，恩史瓦帝三世19日公開感謝台灣 ，使用台灣贈送藥物後痊癒。對此，北醫附醫表示，藥物名稱不方便說明，但北醫附醫與史國12年醫療支援的情誼永遠都在，醫療團能為台灣外交盡一份心力感到驕傲，也以院內派出的醫療團為榮。

北醫附醫院長邱仲峯表示，今年1月甫上任即接到外交部委派的緊急任務，指出史國國王染疫，院內也立即依既定的流程召開會議組織防疫團隊前進史國，第一時間在院內徵召醫護時，大家都表示自願前往，該團派出兩位醫師、一位呼吸治療師以及兩位護理師。

邱仲峯表示，史國的疫情 和台灣相比相對嚴峻，還不至於到如歐美國 家的疫情，醫療團抵達史國後，除了治療國王的病情，同時也教育當地的醫護如何防護，強調面對新冠病毒預防更勝於治療，經歷好幾周的協助，醫療團也完成任務返台。

邱仲峯表示，醫療團完成任務前，國王特別召見表達感謝，他說，北醫附醫長期協助史國醫療，當地也派駐醫療團協助，此次醫療團順利完成任務，對於台灣外交能夠盡一份心力，他感到很驕傲，以醫療團為榮。