買疫苗執意繞過中國代理商 陳時中：台灣是國家 請直接交易

BNT/輝瑞疫苗。(路透資料照片)

BNT承諾將賣500萬劑疫苗 給台灣 ，但大中華區獨家代理權由上海復星取得，台灣能否繞過代理商取得疫苗？衛福部長陳時中 昨天表示，目前跟BNT合約進入最後階段，但「大中華區」並非法定名詞，是形容詞，未來會提醒想跟台灣交易的國際廠商，正視台灣是一個國家，將台灣視為直接交易國。

不過，國民黨團副書記長陳玉珍說，大中華區是商業界普遍通用概念，不是國家主權概念，也不等於大中華人民共和國區，而是一個商業範圍的界定，陳時中的說法是意識形態掛帥，違反商業運作邏輯；中華民國當然是主權國家，但主權爭議不應過度介入商業行為，商界也不希望政治干擾商業交易。

對於前衛生署長楊志良指任內已有兩岸醫藥衛生合作協議，可開放疫苗和藥品合作。陳時中說，他的態度很清楚是「不排斥，沒打算」，疫苗安全相關事件在中國不斷發生，所以有安全顧慮，現在安全顧慮是否變低？未見明確證據，必須根據事實需要再來討論。

陳時中說，去年8月就透過視訊會議與德國BNT進行疫苗採購的技術性討論，一開始也跟美國輝瑞洽談，因輝瑞在台灣有分公司，但美國輝瑞回應不負責這款疫苗在亞洲的相關業務，所以才會直接對接德國BNT。

經過多次磋商，陳時中表示，目前與BNT合約進入最後一步，新聞稿已互相認可，指揮中心也把合約送到BNT手上，「只是他們還沒簽回來。」指揮中心希望盡速完成，展開後續採購流程。

陳時中表示，中華民國指揮中心跟人家談疫苗買賣，第一步一定要知道對方是不是「權利擁有者」，否則就白談，至於擁有權利的人，總公司一定有，代理商也宣稱有，若總公司把權利授權給代理商，就要提早說明，才能知道怎麼樣可以循著正常管道來進行。

桃園市長鄭文燦昨說，國產疫苗公司6月可以供應疫苗；陳時中表示，這應該是相對正確，但前提是一切順利，目前樂觀以對。