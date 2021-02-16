撞籤「老鼠精亂宋朝」 兩大媽祖廟解籤卻不同

嘉義縣新港奉天宮15日上午9時許抽國運籤，抽得上籤。(記者李承穎／攝影)

全台各地著名廟宇陸續抽出國運籤，從上上籤到中平籤皆有，但巧合的是，雲林縣北港朝天宮與嘉義縣新港奉天宮兩大媽祖廟，昨均抽中第59籤癸酉「老鼠精亂宋朝」，朝天宮解籤為中籤，奉天宮則認為是上籤。

本報系聯合報報導，新港奉天宮昨天上午9時許抽國運籤，連續抽籤、擲筊共50首籤，才抽到第59首「癸酉」，廟方說，抽出的籤詩是上籤，代表國家還有貴人，疫情 到了4月會逐漸減緩，風調雨順，國泰民安，雖然可能是有史以來抽最久的籤，但是很好的籤。

新港奉天宮祀奉媽祖，廟方在正殿舉行接神儀式後，開始擲公籤，董事長何達煌代表抽國運籤，但連續48籤都是笑筊，讓眾人等了許久，到第50籤、第59首才連續擲出三聖筊。

「任職董事長12年抽這麼籤才抽到，可能也是有史以來第一次。」何達煌說，公籤前一天就送給媽祖審，讓媽祖算出來，籤擲得久代表媽祖很歡喜，籤詩內容是「有心作福莫遲疑，求名清吉正當時，此事必能成會合，財寶自然喜相隨」。

另據台北中國 時報報導，北港朝天宮昨凌晨1時許抽出公籤，其中與國運相關的港運籤為「老鼠精亂宋朝」，內容「有心作福莫遲疑，求名清吉正當時，此事必能成會合，財寶自能喜相隨」，寓意用心周旋各方意見，縱有異議，也應想辦法說服對方，以和為貴。廟方認為屬中籤。

民俗專家廖大乙認為，新港奉天宮的國運籤是在提醒執政者，有心要做福的話，不要再推託、徬徨；至於北港朝天宮及新港奉天宮抽到同一支國運籤的情況，除了不多見，更是兩位媽祖在提醒當權者「事在人為」。