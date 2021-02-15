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最貴豪宅賣不掉？ 陶朱隱園「封盤」1年 傳言四起

記者游智文／台北15日電
陶朱隱園 。（圖：業者提供）
陶朱隱園 。（圖：業者提供）

位於台北市信義計畫區、號稱全台最貴豪宅「陶朱隱園」傳出等不到買家，乾脆封盤，不開放賞屋也不賣。中華工程發言人程安慈表示，確實已一年沒開放賞屋，但主要是疫情考量以及公設重新設計，預計公設完成就會開放，「不可能做好了不賣」。

陶朱隱園位於松高路、松勇路口，基地2468坪，只興建一棟地上21層，地下4層住宅大樓，一層兩戶，共40戶。建築設計極為特殊，包括每樓層旋轉4.5度、超大陽台、電梯與梯廳，號稱救護車、跑車可直接搭乘電梯開進屋內。

陶朱隱園早在2018年即已完工取得使照，但一直到2019年出現首筆交易，由相關企業公司承耀公司買下7樓戶，擔保債權總額約13.2億（台幣，下同，約4670萬美元）。以貸款成數推估總價，約18億~22億，每坪單價至少600萬元以上，不過官方對價格持疑，實價資料不予揭露。

過去一兩年，中華工程多次表示，花上億元台幣打造的實品屋完工後，就會對外接待賞屋客，一度表示，會針對有興趣的參訪者，進行財力、形象以及人品進行審核，必須符合陶朱公熱心公益精神，才有資格參觀億元實品屋。

不過，據了解實品屋已完工，但過去這段時間來，陶朱隱園一直沒開放賞屋，因此市場傳出陶朱隱園價格太高，等不到有緣人，因此乾脆封盤不賣。

程安慈表示，確實過去一年，陶朱隱園都沒有接受賞屋，一開始是疫情考量，後來等實屋品完工，實品屋雖完成，但頂樓宴會廳重新設計，預計今年第三季可完工，屆時可持續接受符合資格的客戶賞屋。

外傳有香港客戶出價一坪400萬台幣想買一戶，但因威京集團主席沈慶京堅持要賣每坪要賣800萬而破局，程安慈說，基於客戶隱私，中工對市場傳言不作評論，可以肯定的是，陶朱隱園不可能以每坪400萬元這種價格出售。

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