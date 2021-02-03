柯文哲自爆：有人向我兜售10萬劑疫苗

台北市長柯文哲自爆，指國際上都有人向他兜售新冠肺炎疫苗。(記者林麗玉／攝影)

台北市長柯文哲昨天錄製春節節目時自爆，指國際上有人向他兜售新冠肺炎疫苗 ，柯文哲還說，台灣 2300萬人，給我10萬劑，只是製造我麻煩，乾脆統一交給中央處理，不過柯文哲下午出席教育局公開行程時，對於是否有人向他兜售疫苗？柯文哲僅表示，這太專業了 ，專業題目沒辦法堵麥克風回答。

對於媒體追問是否有人兜售疫苗一事，柯文哲低調避而不答，媒體再追問，「是否兜售疫苗是大陸？台灣需要多少疫苗才夠用？兜售的人有無賣給你？」柯文哲說，「奇怪！我們今天沒有排聯訪，怎會這麼多鯊魚？」

對此台北中國 時報報導，有專家認為，柯文哲若不是遇到金光黨，就很可能是遇到政治掮客，想要從疫苗黑市從中牟利。中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬分析，新冠疫苗要在台灣上市需經過緊急使用授權（EUA），經過食藥署核准並取得藥證後才能上市，再由代理商引進，應不太可能直接向地方政府兜售；中華民國防疫學會理事長王任賢也說，過去地方政府能採購的以自費疫苗居多，擔心業者向北市府兜售的疫苗可能是假的。

是否有人向北市兜售疫苗？北市府表示，有關疫苗的議題，北市府統一由中央調度指揮。