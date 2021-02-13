旱！水庫淤積現形 德基水庫、日月潭出現奇景

霧社水庫淤積率已逾七成，去年2月蓄水率一度跌破4%，露出大片砂地，也凸顯水庫淤積問題嚴重。（本報資料照片）

去年至今旱象嚴重，暴露出長年來中部水庫淤積問題。南投縣仁愛鄉霧社水庫淤積率已逾七成，原本的大水庫變「小水池」，是全台淤積最嚴重的水庫。大甲溪德基水庫去年水位下探近十年最低，上游地區部分河床邊壁裸露，水庫裡出現小島及樹木等景象，讓梨山地區居民嘖嘖稱奇，直呼「一輩子都沒看過這種奇景」。

水利署全面加強各水庫清淤工作，希望增加蓄水量，留住珍貴的水資源，以應對愈來愈嚴峻的極端天候挑戰。

台灣 河川地勢陡峻，水庫設計很容易出現淤積；去年水情吃緊，雖是警訊，但也是水庫清淤關鍵期。

水利署列管的13座重要民生水庫，平均淤積率達36.82%，淤積量日益嚴重，不少水庫無法有效蓄水，不僅供水調配困難，也影響水力發電量。

霧社水庫群山環繞，天然景觀優美，湖水翠綠有「碧湖」美譽，但水庫淤積嚴重，再加上乾旱，水庫幾乎乾涸見底，偌大水庫變成小水池，「碧湖」美景不復見。

水利署表示，霧社水庫有效容量原為1億4600萬立方公尺，但淤積率已逾七成，蓄水量僅剩3745萬立方公尺。

中部地區最大的德基水庫容量原有2億3200萬立方公尺，如今只剩1億8700萬立方公尺。大甲溪發電廠指出，主要是淤積加上旱象，讓德基水庫去年清淤量是歷年平均的兩倍。

南投縣日月潭水庫蓄水量雖逾七成，但著名的九蛙疊像，已遭淤泥埋了兩蛙。大量的淤泥往拉魯島延伸中，低水位時，觀光 遊船幾乎不敢靠近。

台電大觀電廠表示，水力發電設施的原設計沒有水力排砂，且濁水溪的水質混濁，雖然多年前已嚴控武界壩的進水濁度，但只能暫時降低淤積量，數百萬噸的泥砂，若靠人工清淤，恐怕緩不濟急。