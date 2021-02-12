音符也能救人！急診醫師組「玫瑰墓樂團」用說唱談生命

台南市立醫院急診部主任蘇世揚（右）組成玫瑰墓樂團，透過音樂演講宣導生命教育。（記者鄭惠仁／攝影）

台南市立醫院急診部主任蘇世揚以身邊和死神搏鬥的生命故事創作歌曲，組成「玫瑰墓」獨立樂團，以演唱、說故事方式到校園宣導生命教育 ，有沉迷手機 的學生聽完演講就把手機交給父親，也有從事援交的女學生求助老師「我想改變自己」，獲得極大回響。

聽過玫瑰墓四次音樂演講的台南女中校長鄭文儀說，「我開場致詞就請同學們在演唱會時盡量嗨、大聲哭、用力笑；歌曲的11段人生故事，帶領每位學生從別人的生命故事中省思自己的生命價值。」台南土城高中校長謝振宗說，蘇醫師多了許多小粉絲，這些小樹芽20年後會像蘇醫師一樣，傳遞正面力量。

玫瑰墓從2019年12月起走進學校做生命音樂演講，醫院急診室內生命消失及患者與死神拔河故事一幕幕上演。有消防弟兄葬身火窟、老兵錄下亡妻談話每天就寢前必聽、70多歲駝背老人為了活命每晚拄拐杖跑操場及抗癌、吸毒等動人警世故事。

生命音樂演講第一場在屏東，幾天後收到一封家長感謝信。父親說兒子高一功課還不錯，高二卻沉迷手機、荒廢學業，不知該如何是好，聽完演講回到家就交出手機說：「我要努力讀書，不再玩手機遊戲了。」

隔年到南部某學校，老師私訊感謝表示有名女學生從事援交，功課不寫、考試不作答並在考卷上打大X，任憑學校輔導都不理。聽了演講後，主動到輔導室說自己想改變，接二連三「奇蹟」讓玫瑰墓堅持進校園用音樂說故事。

玫瑰墓成立14年，以兩把木吉他、BASS、小提琴、非洲鼓、爵士鼓、大提琴、鋼琴、三主唱詮釋木吉他搖滾。歌曲結合散文故事，形成獨特的「文學原生搖滾」。團長蘇世揚、團員有音樂人周逸凡、趙家麟、陳沛彣、莊佳音、王偉恒、陳竑道、葉維茵。

玫瑰代表著美麗與祝福，墓則意涵著死亡。蘇世揚說，有人認為應改名，但他堅持，因為玫瑰木是做木吉他的最好材料，取諧音「玫瑰墓」。所唱的沒有我愛你、你愛我等流行語，而是帶來真實世界的對比與荒謬、悲喜與觸動。

一年多來，玫瑰墓樂團已到校園演講15場次，也獲醫院、慈善團體、企業邀請演出超過30場次。