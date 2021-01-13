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西域佛國未解之謎…《于闐太子》1月15日雲端解密

本報訊

《于闐太子》是一部有關古西域歷史和敦煌莫高窟藏經洞未解之謎的小說，解開千年西域佛國何以成為今日伊斯蘭世界的前因後果。華府華文作家協會將於美東時間1月15日舉辦雲端新書發表會，將這部以大歷史的宏觀來寫小歷史的精采的小說推介給華人讀者。

《于闐太子》獲得2019年全球華人星雲文學獎長篇歷史小說寫作計畫獎助，於2020年12月由台灣聯合文學出版社出版。新書上架第一周即進入博客來網路書店暢銷排行榜第五名。

作家履彊指本書結合《敦煌遺書》、《宋史》和敦煌壁畫，以小說的張力與歷史事實相輔相成，藉故事主人翁于闐太子在1000年前敦煌的成長，面對強敵環伺，戰死沙場的過程，透過生動的描述，鮮明的人物，呈現敦煌的魅力和西域大漠宗教和權力的興替。

作者周遠馨是文化人類學者，在州政府及美國企業工作20餘年後，回歸寫作及文化探索，醉心消失於歷史洪流中的民族和傳奇，此次發表會上將分享100多張十年來研遊絲綢之路珍貴精采彩的照片和創作過程。

周遠馨《于闐太子》雲端新書發表會時間如下：

美東時間：1/15(五) 8:00-10:00pm

美西時間：1/15(五) 5:00-7:00pm

台灣時間：1/16(六) 9:00-11:00am

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