「脫北潮」加劇 台北市人口數創23年新低

台北市過去一年人口減少4萬2623人，是27年來人口衰減最多的一年，（本報資料照片）

台北市房價 高不可攀，「脫北風潮」加劇，在六都中人口流失最嚴重，加上台灣 人口2020首度出現負成長，統計北市去年底人口260.24萬人，總人口數創下23年最低，而去年一年間減少4.26萬人，人口減少數也創下27年來最高；但桃園市卻增加了1.977萬人。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，台北市結婚率低，人口增加少，加上消費高，房價高、房子舊，不少台北市二代不想、也無力在台北購屋，紛往新北、桃園遷移，是人口減少主因。不過，台北雖為人口外流六都之最，但房價下修機會不大。

根據台灣房屋統計，各都2020年人口與2019年相比，人口增加的都會依序為桃園、新北及台中，人口各自增加0.88%、0.31%及0.2%；高雄、台南與台北則分別衰退了0.26%、0.32%及1.61%，六都整體呈現「中熱、南北冷」的兩樣情局面。

觀察人口變化與房價表現的關聯，人口增加最多的桃園，不僅是六都中的「人增勝利組」，房價年漲3.6%亦勇冠六都；而流失逾4萬市民的台北市，少了人口紅利支撐，房價漲幅敬陪末座，2020年房價僅較2019年微增1.4%。

張旭嵐表示，台灣商業重心在北台灣，建設多，發展快，工作機會也多，不少南部人北漂，造成南二都人口流失嚴重。桃園為北三都中房價最親民的都會，在交通建設的加持下，近年興起北客桃移的輕移民 風，促使人口增長快速。