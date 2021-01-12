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台灣首見醫師染疫 陳時中：2例確診新冠本土

台增6移入確診 爆埃及家庭群聚 北部醫院傳院內感染 手術全喊停

台灣新聞組╱台北12日電
華航執行關島人道醫療包機，班機於11日下午自關島起飛，圖為華航班機抵達關島機場畫面。（中央社）
華航執行關島人道醫療包機，班機於11日下午自關島起飛，圖為華航班機抵達關島機場畫面。（中央社）

台灣昨天新增6例境外移入，自埃及返台3名確診者確定為移入家庭群聚感染。此外，北部傳出有醫院院內感染，引發外界疑慮。另自去年3月起即停止關島與台灣直航，昨天傍晚華航關島人道醫療包機抵台，共47位乘客，關島人道包機係由外交部所主導，屬於緊急就醫需求，衛福部予以核准。

昨晚傳出北部某醫院院內疑有感染發生，院內手術全部因此喊停，被指涉醫院並未做出任何回應。莊人祥被問及此事，僅簡單表示：「若有任何確診病例，一定會在第二天記者會公布。」

昨新增6例新冠肺炎境外移入個案，分別自埃及（案830、案831、案832）、菲律賓（案833）、印尼（案834）及美國（案835）入境，埃及籍3個案分別為10多歲男性、女性，以及30多歲女性，剛染疫不久，連同1月8日確診的案825，指揮中心表示，這是一起少見的境外移入家庭群聚感染。

自埃及返台的3名確診者，分別為媽媽與兩個小孩，連同之前案825（10歲以下的小女孩），4人均是同一家族成員。莊人祥說，4人於1月5日入境，案825因為年紀較小，無法在埃及當地接受篩檢，入境時接受自費採驗而先確診。

案825為此次群聚案的指標個案，莊人祥說，入境時篩檢，第一次檢測時，Ct值(核酸檢驗循環閾值)33較高，1月8日住院時Ct值變成20，病毒量反而激增，相當少見，推測應是在1月6日剛發病；案830、831、832等3人於1月7日出現頭暈、流鼻水、喉嚨痛等症狀，昨日確診，Ct值分別是16、18、24，病毒量偏高，研判該群聚案應在埃及當地感染。

此外，居家檢疫加強版「一人一戶」政策本月15日上路，加上春節返台高峰，防疫旅館供不應求，交通部長林佳龍昨表示，目前已有3600間可納入防疫旅館，另有6000間安心旅館可利用，也有業者正評估透過短租方式納入防疫旅館，加上中央防疫指揮中心透過檢疫所釋出的房間，應可滿足農曆春節前新增1萬間的需求。

林佳龍說，有相當多大型旅館想要提供「安心旅館」，也就是檢疫者選擇住在家裡，非居家檢疫的家人可改住「安心旅館」，會有房價優惠，甚至低到2折，初步盤點有6000間可利用。

關島人道醫療包機於11日傍晚抵台，47名旅客入境，其中包括5名來台就醫的外籍旅客...
關島人道醫療包機於11日傍晚抵台，47名旅客入境，其中包括5名來台就醫的外籍旅客。(記者陳嘉寧／攝影)

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