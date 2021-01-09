台灣少子化病因多 「國家一起養」淪口號

內政部 公布去年出生數16萬5249人，創歷史新低，台灣 進入人口負成長。力挽少子化危機，官方推出「少子女化對策計畫」，強打零到6歲國家一起養，卻迎來有史以來最低出生數。專家表示，少子化有多重病因，但少子女化對策著重衛福部及教育部 的角色，再不提出更完善的對略，少子化只會更嚴重。

兒盟曾針對台灣女性進行生育意願與育兒現況調查，六成以上的育齡女性不想生小孩，主要原因不是沒有公托，而是房價高、家庭可支配所得低，加上職場環境不友善，讓女性卻步；已經生完一胎的夫妻，則因為經濟因素，不敢再生第二胎。

兒童福利聯盟基金會政策中心主任李宏文表示，少子化已是老生常談，政府拋出三支箭，分別是增設公共化幼兒園、建置準公共化機制、擴大發放育兒津貼，迎來史上最低生育人數，顯示藥方開錯。

托育政策催生聯盟發言人王兆慶表示，用出生數檢視政策成績不盡公平，應以出生率來看，前年台灣出生率為1.1，研究顯示，出生率低於2，每年出生人數只下探，不會增加，現階段只能力挽狂瀾，延緩下降速度。依現有資訊，去年出生率恐低於前年，若出生率低於1，出生數將以崩盤的速度快速下降。

王兆慶表示，人口學家認為少子化肇因於三大問題，高房價、高工時、性別僵化，台灣在世界排名都名列前茅，少子女化對策中，不見針對這三大問題的解方，把力道集中在衛福部及教育部，內政部、勞動部、經濟部在少子女化對策中的角色非常薄弱。

王兆慶表示，少子女化是多重病因導致，政府應通盤檢討，全身都是病的情況下，只給頭痛藥，根本沒辦法解決問題。他強調，若不能有效地提出通盤性解方，台灣恐近年就可能發生人口崩盤。