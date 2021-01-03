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彩色口罩安全嗎？ 恐含致癌染劑 !

台灣新聞組╱台北3日電
新冠病毒改變民眾生活方式，口罩花樣也愈來愈多元，但彩色口罩的安全性也引起疑慮。(翻攝照片)
新冠病毒改變民眾生活方式，口罩花樣也愈來愈多元，但彩色口罩的安全性也引起疑慮。(翻攝照片)

彩色口罩成了許多人搭配服裝造型的流行配件，但安全嗎？本報系調查發現，不論醫用或防塵彩色口罩使用的色料並無國家標準，行政院消保處前年初查驗防塵口罩，有兩件彩色防塵口罩含致癌「偶氮色料」，但去年經濟部僅查了三件。立委劉建國質疑，把關機制恐有漏洞，要求經濟部和衛福部要負起責任，健全國家標準外，更要加強查驗。

目前夜市地攤、菜市場等通路，常見各式彩色口罩，顏色、圖案的確吸引人。紡織綜合研究所主任黃博雄提醒，彩色口罩每片成本至少多一元台幣，便宜賣並不合理，若口罩顏色異常鮮豔，就要小心。

高雄科大化工系助理教授倪偵翔指出，偶氮染劑普遍用於紡織品，價格便宜，業界一次都是幾桶、幾噸的在買，這種化合物雖穩定，但怕酸（如汗水）、怕高溫，斷鍵會釋出致癌物苯胺。

消保處主任消保官王德明表示，彩色口罩不僅潛藏偶氮色料的致癌風險，也可能含重金屬，由於直接接觸口鼻，對兒童健康更不利。前年查出的偶氮色料超標的彩色口罩，都是在知名購物網站買到的，很難提防賣家是否偷天換日，拿粗製濫造的彩色口罩賣給消費者。

口罩業者透露，有食藥署委員擔心口罩外層含偶氮色料，廠商送驗口罩原料，果然驗出含偶氮色料，但食藥署並未規範平面口罩禁用工業級染料，也無溯源機制，只能靠業者自律。

台灣公衛促進協會理事高而仕表示，擔心市場、夜市的彩色口罩來自地下工廠，呼籲消費者，在政府制訂規範前，最好選擇有認證的醫用口罩相對安全。

經濟部標準檢驗局組長賴俊杰說，防塵口罩目前沒有偶氮色料、游離甲醛等國家標準，但準用衣服、襪子等紡織品的CNS15290，若發現超標，可依消保法要求業者下架。去年12月初曾隨機抽驗三件，偶氮色料都合格，就未擴大辦理查驗。

衛福部食藥署也說，醫用口罩之前重點都放在能否過濾病毒等，確實忽略色料使用的安全規範，由於彩色口罩使用率明顯增加，會參考現況實際抽驗。

新冠肺炎疫情已蔓延一年，病毒改變民眾生活方式，藥局販賣的口罩花樣也愈來愈多元。（...
新冠肺炎疫情已蔓延一年，病毒改變民眾生活方式，藥局販賣的口罩花樣也愈來愈多元。（記者曾原信／攝影）

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